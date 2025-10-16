Las cenizas de Russo fueron esparcidas en La Bombonera

Las cenizas del cuerpo de Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca fallecido el 8 de octubre pasado a los 69 años y víctima de un cáncer de próstata, fueron esparcidos este jueves en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, durante una ceremonia privada.

Por expreso pedido del ex técnico, sus cenizas también serán esparcidas en los estadios de Estudiantes de La Plata, club en el que jugó profesionalmente, y en los de Lanús y Rosario Central, donde ejerció la dirección técnica.

Luego el velorio realizado en “La Bombonera”, los restos de Russo fueron trasladados a un cementero privado de la localidad bonaerense de Pilar, donde su cuerpo fue cremado.

Por otra, parte se supo que la dirigencia de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme, tiene previsto instituir el nombre del ex director técnico Carlos Bianchi al predio de Ezeiza.

El Centro de Entrenamiento de Ezeiza, conocido popularmente como «Boca Predio», será rebautizado oficialmente como Carlos Bianchi, en una medida que busca inmortalizar el legado del ex entrenador en el lugar donde se entrena el plantel profesional y se forman las futuras generaciones del club, asociando su nombre al éxito y a la identidad xeneize.