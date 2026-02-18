Las canciones de Virus volverán a sonar en Villa Victoria con Fede Moura

Este viernes 20 a las 20:00, “Fede Moura – Tributo a Virus” se presentará en Villa Victoria (Matheu 1851) con un concierto que invita a revivir en vivo las canciones emblemáticas de una de las bandas más influyentes del rock nacional de los años 80.

El show propone una noche para cantar, bailar y reconectar con el espíritu y la estética que marcaron a toda una generación, con un repertorio centrado en los grandes clásicos del grupo platense que continúa vigente a través del tiempo.

Fede Moura es cantante, guitarrista, compositor e intérprete. Su vínculo con la música comenzó en la adolescencia, influenciado por la trayectoria artística de sus tíos, integrantes de la emblemática banda Virus. Con más de tres décadas de recorrido, desarrolló una carrera sólida y diversa en distintos proyectos musicales.

Entre 2017 y 2020 fue vocalista del grupo Viralisados, proyecto que interpretó la música de Virus junto a Mario Serra, baterista original de la banda, experiencia que consolidó su relación artística con ese repertorio.

En 2019 editó su primer álbum solista, “Piel”, integrado por ocho canciones, siete de ellas de su autoría. El trabajo fue nominado a Mejor Álbum Grupo Pop en los Premios Carlos Gardel 2020, compartiendo terna con Miranda! y MYA.

Actualmente, Fede Moura desarrolla su carrera solista acompañado por su banda y presenta el espectáculo “Fede Moura – Tributo a Virus”, una propuesta que combina respeto, identidad y una fuerte conexión con el público, celebrando canciones que atraviesan generaciones y siguen formando parte del cancionero popular argentino.