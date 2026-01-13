Las canastas subieron 4,1% en diciembre: cuánto necesitó una familia para no ser pobre

La canasta básica, sobre la cual se calcula el índice de pobreza, subió 4,1% en diciembre último, muy por encima de la inflación, y acumuó en el 2025 un alza del 27,75, informó el INDEC.

En tanto, la canasta alimentaria, que sirve para estima la indigencia, también se elevó 4,1% y acumuló un alza del 31% en el 2025.

Para no ser indigente, una familia tipo necesitó $589.510 por mes, mientras que para no ser pobre requirió ingresos por $1.308.713.

En noviembre de 2025, el índice había marcado que para no ser pobre una familia tipo necesitaba 1.257.329 pesos, y para no caer en la indigencia el número era de 566.364 pesos.

Según el reporte del Indec, durante noviembre de 2025, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA), que se utiliza como parámetro para medir la pobreza, fue de 4,1% mientras que la de la canasta básica total (CBT), que mide la indigencia, avanzó 3,6%.

Así, las dos canastas empujadas por el aumento de los alimentos subieron por encima del nivel de la inflación de noviembre, que marcó 2,5%.

Por el aumento de la carne y derivados y las frutas, en la Ciudad de Buenos Aires la canasta familiar de pobreza aumentó en diciembre el 3,3% y la de pobreza el 3%, en ambos casos por encima de la inflación promedio (+2,7%).

Para ser de clase media, los ingresos de una familia tipo debieron aumentar en noviembre en poco más de $ 50.000. Sin tener en cuenta el alquiler, necesitó ganar 2,5% más el mes pasado. Es decir, $ 2.128.461 versus $ 2.076.904 mensuales en noviembre. Si se suma el costo de un alquiler, el umbral trepa a más de $ 3.200.000 mensuales.