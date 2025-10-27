Las banderas y los carteles con los que Barracas Central recibió a Boca

En la previa al duelo entre Barracas Central y Boca por la duodécima fecha del Torneo Clausura el “Guapo” recicbió al “Xeneize” con banderas dedicadas a Leandro Paredes y una bienvenida a su nuevo estadio.

El partido había sido postergado tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, por lo que este lunes el equipo de La Ribera disputa un duelo importante para ingresar en los cupos de Copa Libertadores 2026 en la tabla anual.

En este marco, se vivió un emotivo momento en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, ya que antes del inicio, los hinchas de Barracas Central sorprendieron con un homenaje a Paredes. Detrás de uno de los arcos, la parcialidad local desplegó una bandera dedicada al futbolista.

“Bienvenido a casa, campeón del mundo”, se leía en el trapo acompañado por el escudo de Barracas y tres estrellas, en alusión a los títulos de la Albiceleste. El gesto, fue firmado por “La barra del Guapo”.

El homenaje no se limitó a la tribuna, ya que la institución también preparó una cálida bienvenida para el plantel visitante. Al ingresar al estadio, los jugadores de Boca se encontraron con un cartel: “Bienvenidos a nuestra (nueva) casa, siéntanse como en la suya!!”, con la aclaración final: “estadio Claudio Chiqui Tapia”.

Por otro lado, antes del inicio del encuentro, desde la dirigencia de Barracas Central le entregaron una placa a Paredes en reconocimiento por ser uno de los campeones del mundo con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.