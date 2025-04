Las acciones argentinas perdieron hasta 12% y el riesgo país superó los 900 puntos

La “bomba” comercial que lanzó el presidente Donald Trump el “LIberation Day”, con la imposición de aranceles a casi todos los países del mundo que quieran exportar a Estados Unidos, sigue impactando en los mercados financieros. Este viernes fue China la que retrucó con gravámenes de 34% y mantuvo viva la pelea.

En los mercados en Estados Unidos el índice Dow Jones cayó 5,4% y, en Argentina, el tembladeral se tradujo en una baja generalizada de las acciones en Wall Street por segundo día consecutivo. Los títulos de las firmas locales retrocedieron hasta 12%, como fue el caso del Banco Supervielle.

Los bonos de la deuda perdieron, por su parte, hasta 3%, lo que generó que el riesgo país se disparara por encima de los 900 puntos básicos: pasó de 872 a 943 puntos en el arranque, aunque finalmente terminó en 925.

Es el nivel más alto para este indicador de JP Morgan que mide la sobretasa que debe pagar Argentina para endeudarse desde noviembre del año pasado.

En Buenos Aires, el S&P Merval cayó 7,4%, luego de haber llegado a bajar 10%, con el Banco Supervielle, TGS e YPF como las acciones más perjudicadas.

A pesar de que las bolsas de la región también caen, la porteña fue por lejos la más afectada, ya que el resto descendió entre 1 y 3%.

Qué pasa con el dólar

Los dólares financieros se movieron al alza. El MEP o Bolsa subió 1,6%, para alcanzar los $ 1.340; el contado con liqui se incrementó 1,3%, a $ 1.337 y el dólar blue se mantuvo en $ 1.310.

El dólar cripto, por su parte, operó entre los $ 1.340 y $ 1.370.

El Banco Central vendió US$ 31 millones. En 13 de las últimas 14 ruedas la autoridad monetaria tuvo que salir a vender y se desprendió de casi US$ 3.000 millones en tres semanas. Las reservas terminaron en US$ 25.119 millones. (DIB)