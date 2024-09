Lanzan una alerta “amarilla” por tormentas para el sur y centro bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel “amarillo” por fuertes tormentas que afectarán durante la mañana y la tarde del jueves a distritos del sur y centro bonaerense.

El aviso rige para los municipios de Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

Asimismo, también alcanza a Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Benito Juárez, Tandil, Azul, Rauch y Tapalqué.

En los distritos mencionados, el SMN anticipa que se registrarán tormentas, algunas de las cuales podrán ser “localmente fuertes, acompañadas por ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y fundamentalmente ráfagas muy intensas”. “Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma local”, agreta el organismo del clima.

Para estos casos, se recomienda mantenerse informado por fuentes oficiales, no sacar la basura, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles o postes de luz, no permanecer en playas o espejos de agua para minimizar los riesgos de ser alcanzado por un rayo y estar atento a la posible caída de granizo. (DIB) MT

