Lanús le ganó en penales a Atlético Mineiro y es campeón de la Copa Sudamericana

El entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, quien consiguió su primer título como técnico al conquistar la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro este sábado, recordó una frase de Carlos Bianchi, el DT más exitoso en la historia de Boca, para explicar la victoria pese a la diferencia de jerarquía que había entre ambos planteles.

Cuando le preguntaron sobre las diferencias económicos entre el plantel dirigido por Jorge Sampaoli, el entrenador hizo referencia a una frase del Virrey en la previa a la Copa Intercontinental 2003 que el Xeneize le ganó al Milan: «Me acordé cuando le preguntaron si tenía chances. Si hablamos de millones y de calidad no, pero dentro de la cancha son once contra once».

A su vez, en declaraciones a D Sports, agregó: «Es algo que siempre comparto: el momento más democrático es cuando pita el árbitro y las posibilidades son las mismas. Podés llevar el juego a tu lado donde te sentís más fuerte».

El penal atajado de Losada a Vítor Hugo para que Lanús sea campeón de la Copa Sudamericana

Por otro lado, el entrenador de 54 años resaltó las fortalezas del equipo para levantar el trofeo: «Hemos hecho una gran copa de menos a más. Este equipo se lo merece; estoy muy contento por los jugadores, por el club y por todos los hinchas con el esfuerzo que hicieron para venir hasta acá».

Finalmente, repartió elogios para los referentes del equipo, como Carlos Izquierdoz -quien anotó su penal en la definición y fue una de las figuras de la cancha- y Lautaro Acosta -que falló el penal que podría haber consagrado antes a Lanús-: «Su rol es fundamental. Cualquier grupo humano o empresa necesita gente positiva y que de el ejemplo. Es el estilo de liderazgo que más me gusta; las personas no son tanto lo que dicen si no lo que hacen».