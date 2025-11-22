Lanús gritó campeón con un Unión (MdP) como figura

Con 2 penales atajados en la definición tras 120’ de juego el arquero Nahuel Losada recordó tras el partido el granito definición arena porque creyeron en mí lo puso Unión de Mar del Plata cuando llegué a préstamo en aquel momento

Fue 0 – 0 con el Atl Mineiro disputado en Paraguay con una multitud granate acompañando al equipo .

Cuando desde los 13 pasos el Laucha Acosta tenía el trofeo en sus pies y la tiró por sobre el travesaño muchos hinchas de Lanús creyeron que se diliuia la chance , pero estaba Losada para ganar dos veces en una definición infartante .