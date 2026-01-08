Lamb Weston despide a 100 personas en Munro: Sólo permanece en Mar del Plata

“Gestionar eficazmente los costos a lo largo de nuestra cadena de suministro es fundamental para generar valor para los clientes, al tiempo que nos permite priorizar inversiones que modernicen los activos físicos y mantengan las operaciones eficientes, resilientes y preparadas para el crecimiento futuro”, señaló la directora de la cadena de suministro, Sylvia Wilks, en el comunicado.»Aproximadamente 100 empleados afectados por el cierre de Munro recibirán paquetes de indemnización de acuerdo con los requisitos y regulaciones locales.», confirmó la compañía, que provee papas congeladas para restaurantes y comercios.
Ubicada dentro del Polo Industrial de Mar del Plata, la planta tiene 40.000 metros cuadrados y capacidad para producir 360 toneladas, dependiendo también de la variedad del producto. Opera en tres turnos, las 24 horas, y genera 250 empleos directos, incluyendo puestos administrativos, técnicos, ingenieros y operarios.
«Se espera que este proyecto genere aproximadamente 3.000 empleos indirectos», precisaron a principios de 2025 desde la compañía, que opera en más de 100 países y cotiza en bolsa.