Lamb Weston despide a 100 personas en Munro: Sólo permanece en Mar del Plata

Ubicada dentro del Polo Industrial de Mar del Plata, la planta tiene 40.000 metros cuadrados y capacidad para producir 360 toneladas, dependiendo también de la variedad del producto. Opera en tres turnos, las 24 horas, y genera 250 empleos directos, incluyendo puestos administrativos, técnicos, ingenieros y operarios.

«Se espera que este proyecto genere aproximadamente 3.000 empleos indirectos», precisaron a principios de 2025 desde la compañía, que opera en más de 100 países y cotiza en bolsa.