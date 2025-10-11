Lamb Weston decidió su radicación durante el gobierno del intendente Arroyo: Polémico Montenegro

En plena campaña para el 26O el flamante integrante de LLA e intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro, exhibió un protagonismo excluyente en relación a Lamb Weston, apropiándose de las bondades de su instalación merced a su gestión. Quien salió a la cancha a través de las redes sociales fue Hernán Mourelle, ex secretario de Hacienda del intendente Carlos Fernando Arroyo, afirmando que: » Le firmó las escrituras a Lamb West del Parque Industrial hace más de 7 años. Y puso la piedra fundacional».

El intendente Montenegro ahora en este tramo de su dilatada campaña política ha elegido el color violeta para manifestarse eufórico con todas las señales emitida en favor del presidente Javier Milei, su hermana Karina y todo el elenco de LLA, departiendo su poder político desde la MGP con Alejandro Carrancio, quien a su vez ya hizo saber sus intenciones de disputar la intendencia en 2027, cuando lleguen a su fín los dos años que cumplirá Agustín Neme reemplazando a Montenegro, elegido el 7S como senador por la Quinta Sección Electoral.