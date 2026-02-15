La verdad sobre los anteojos Ray-Ban inteligentes de Patricia Bullrich en el Senado

Tras la maratónica sesión que culminó con la media sanción de la reforma laboral en el Senado, las redes sociales se inundaron de imágenes de la senadora Patricia Bullrich luciendo unos llamativos anteojos de marco blanco. Diversos posteos aseguraban que la legisladora utilizaba lentes inteligentes Ray-Ban Meta para recibir instrucciones «al oído» en secreto o grabar a sus pares sin ser percibida.

Sin embargo, según una investigación realizada por los periodistas Delfina Corti y Manuel Tarricone para el sitio Chequeado, las afirmaciones virales están descontextualizadas. El informe corroboró que la jefa del bloque de La Libertad Avanza efectivamente utilizó el dispositivo, pero de manera muy acotada y no durante las etapas clave del debate.

El uso real durante la sesión

El chequeo detalló que Bullrich solo tuvo puestos los anteojos alrededor de las 11:30 de la mañana, durante una breve intervención de menos de dos minutos. En ese momento, ni siquiera expuso argumentos, sino que se limitó a cederle la palabra a los senadores Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera para que explicaran los cambios técnicos introducidos al dictamen.

El dato clave que desmiente el rumor es que la senadora no utilizó los lentes tecnológicos durante su discurso de cierre, una alocución central en defensa de la reforma laboral que se extendió por más de 45 minutos en la madrugada del 12 de febrero. Tampoco los llevaba puestos cuando pidió la palabra horas antes para rendir homenaje a la fallecida ex senadora Sandra Mendoza.

La respuesta de Bullrich: «¿Por qué los uso?»

Consultada por Chequeado sobre las acusaciones de que recibía indicaciones de asesores a través de los lentes, Bullrich fue tajante: «Mentira total. Los lentes no pueden recibir nada. Eso es una cámara en un espacio público».

Además, la legisladora explicó el motivo práctico por el cual prefiere este dispositivo por sobre los auriculares tradicionales en el recinto: «Sucede que los Ray-Ban reemplazan a los AirPods pero te permiten escuchar la sesión, a diferencia de los AirPods, que te tapan los oídos».

Cómo funcionan los Ray-Ban Meta

Desarrollados en conjunto por la icónica marca de anteojos y la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, estos lentes inteligentes permiten sacar fotos, filmar videos, realizar llamadas manos libres e interactuar con Inteligencia Artificial.__IP__

Su principal característica auditiva, que coincide con el argumento de Bullrich, es que no van introducidos en la oreja. Poseen altavoces direccionales integrados en las varillas que proyectan el sonido directamente hacia el canal auditivo del usuario sin molestar a las personas de alrededor, permitiendo escuchar un audio o llamada sin perder contacto con el sonido ambiente.