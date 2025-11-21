La verdad sobre la llegada de Uber Colectivo a la Argentina

Las redes sociales en Argentina se vieron convulsionadas en las últimas horas por una tendencia que generó tanta ilusión como controversia: la supuesta llegada de «Uber Colectivo». Sin embargo, ante la viralización de la noticia, la plataforma de movilidad desmintió categóricamente el desembarco de este servicio en el país.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, desde la filial local de la empresa tecnológica descartaron de plano los rumores que afirmaban que a fines de diciembre comenzaría a operar una flota de micros. «Desde Uber, no hemos anunciado, ni estamos estudiando, el lanzamiento de una solución de movilidad con vehículos de alta capacidad en Argentina», afirmaron fuentes de la compañía a esta agencia.

La confusión se disparó a raíz de publicaciones en X (ex Twitter) que aseguraban que Uber Shuttle —una modalidad que sí funciona en otros países como México o Brasil— llegaría a Buenos Aires con una propuesta agresiva: unidades para 49 pasajeros, reserva previa, aire acondicionado y una tarifa fija de $500, un precio irrisorio en comparación con el boleto de transporte público actual.isyg9g

El rumor escaló rápidamente convirtiéndose en Trending Topic bajo la etiqueta «Uber Colectivo», alimentado por la crisis del transporte y el aumento de tarifas. A pesar de la expectativa de los usuarios, la empresa ratificó que su operación local continuará centrada en los servicios de autos particulares, motos y envíos, sin planes inmediatos de competir en el segmento de transporte masivo de pasajeros.

.