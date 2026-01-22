La velocidad en las excepciones clave para desarrolladores urbanos: CABA en modo Mar del Plata

Tras las quejas de desarrolladores urbanos por las demoras de expedientes, Karina Burijson dejará la Secretaría de Desarrollo Urbano y asume en su lugar Agustina Olivero Majdalani, hija de la ex número dos de la SIDE macrista y cercana al Tano Angelici. En el caso de Mar del Plata, la presteza en la rapidez de las factibilidades, abrió una singular otorgación de excepciones logradas en tiempo récord, directamente proporcional a los multimillonarios desarrollos inmobilizarios que acceden con vía libre en General Pueyrredon.

No es el caso de CABA donde «Hay mucha bronca, hay expedientes que llevan un año parados. Es inconcebible con la crisis de la construcción actual», le dijo a LPO un hombre vinculado al desarrollo inmobiliario, uno de los principales motores económicos de la Capital, según la Política On Line en su edición de hoy.

Lo curioso es que Burijson llegó a la Ciudad proveniente de la gestión en Vicente López de Jorge Macri, que tuvo un impactante desarrollo inmobiliario, sobre todo sobre la avenida Libertador. Pero en los últimos meses, Burijson quedó atrapada en una puja cruzada de muy alto nivel, en la que se menciona a Mauricio Macri y Angelici.

Tras la aprobación del nuevo código urbano porteño, Burijson reemplazó a Álvaro García Resta en Desarrollo Urbano. García Resta había logrado un excelente vínculo con uno de los sectores más poderosos de la Ciudad, especialmente con el estudio BMA, que consiguió decenas de excepciones al código durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Junto con Burijson, y también proveniente de Vicente López, desembarcó Cristina Giraud en la Dirección de Interpretación Urbanística, el lugar más delicado de Desarrollo Urbano. Giraud reemplazó a Sandra Tuya y es señalada como la funcionaria que maneja el poder real en la Secretaría.

Por sus manos pasan los pedidos de excepciones y Giraud decide si se amoldan o no al Código. Es un espacio de enorme discrecionalidad y que mueve la balanza en el sector inmobiliario, donde los metros cuadrados extra hacen la diferencia a la hora de calcular la rentabilidad de un proyecto.

Ahora, Giraud deberá vérselas con Agustina Olivero Majdalani, hija de Silvia, la ex número dos de la SIDE, que llega con el respaldo de Angelici, muy gravitante en la gestión de Jorge Macri.

Majdalani dejará la Corporación Puerto Madero porque debe ceder la presidencia a la Nación. Antes, pasó sin demasiado éxito por la vicepresidencia de la obra social de los empleados porteños.

Pero su escaso dinamismo no es necesariamente una mala noticia para el sector. «Agustina es alguien de la política, no esperamos que haya sorpresas», dijo a LPO un importante desarrollador.

