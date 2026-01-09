“La Vargas” representará a Mar del Plata en los Premios GEA Musical a nivel nacional

El musical “La Vargas, un musical sobre Chavela” fue nominado a los Premios GEA Musical a nivel nacional, convirtiéndose en la única obra marplatense seleccionada en esta edición del galardón, que reconoce a los espectáculos destacados de la cartelera porteña de 2025.

La nominación fue anunciada en el marco del exitoso inicio de su segunda temporada, que comenzó el lunes pasado con funciones a sala llena. En 2025, la obra ya había sido distinguida con el Premio Hugo Federal a la Mejor Interpretación Femenina para Karina Levine y con el Premio Estrella de Mar a la Mejor Dirección Marplatense para Leo Rizzi.

Los Premios GEA Musical, que se entregan desde hace tres años, destacan lo mejor del teatro musical que pasó por los escenarios de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, “La Vargas” formó parte de la programación del Teatro Beckett, en el barrio porteño del Abasto, durante agosto y octubre.

Tras dos ediciones con una marcada respuesta del público, los Premios GEA continúan consolidándose como un espacio de reconocimiento con fuerte participación de los espectadores, quienes proponen y eligen a los musicales y artistas más destacados del año.

El público puede votar a “La Vargas” en los rubros Mejor Musical Off y Mejor Elenco Musical Off, a través de un sistema participativo que refuerza el carácter federal y abierto del premio.

En tanto, el musical continúa en cartel en Mar del Plata con funciones los lunes de enero y febrero a las 22:00 en el Teatro Cuatro Elementos (Alberti 2746). La obra cuenta con libro y dirección de Leo Rizzi y las actuaciones de Karina Levine, en el rol de Chavela Vargas, y Mona De Marco, quien interpreta a Frida Kahlo, Lola Beltrán y una periodista argentina.

La propuesta se completa con música en vivo a cargo del guitarrista y arreglador Bruno Viviani y el diseño de iluminación de Federico Cordeiro.