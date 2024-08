La UTA se declaró en estado de alerta por el “abandono” a los trabajadores

Los choferes de colectivos, nucleados en la Unión Tranviarios Automotor, se declararon en “estado de incertidumbre y alerta”, por lo que consideran un “abandono” por parte de las autoridades gubernamentales a los trabajadores.

“En línea con comunicaciones anteriores, una vez más, los trabajadores de la actividad de transporte colectivo de pasajeros, estamos en estado de incertidumbre y alerta, ya que una vez más vemos el abandono por parte de las autoridades nacionales, provinciales y locales (desde el Presidente a Gobernadores e Intendentes), a los trabajadores a su suerte”.

Aducen que “los trabajadores del colectivo no inventamos el sistema de subsidios (fue el Estado), ni sus justas o arbitrarias distribuciones, beneficiando a algunos grupos concentrados y perjudicando a otros por montos millonarios. Lo decimos y reiteramos, los trabajadores del colectivo somos víctimas del sistema de subsidios, y es inhumano jugar con nuestra tranquilidad, sin saber si el 4to. día hábil vamos a cobrar nuestro salario, porque tal o cual no transfirió una compensación, un subsidio, o como lo quieran denominar, o si no hay aumento de tarifas (en perjuicio de público usuario)”.

Remarcan que “el salario es la contraprestación del trabajo, nosotros trabajamos, llueva, truene, feriados, y tenemos derecho a percibir nuestro salario, porque es la contraprestación por nuestro débito laboral, un salario bien ganado”.

Y reclaman que “arreglen sus cuentas” entre ellos, porque “los trabajadores tenemos que tener la certeza que el 4to. día hábil vamos a cobrar nuestros haberes, es un derecho, amparado por la ley”.

Finalizan expresando que están “cansados de ser las víctimas de un sistema perverso, poco transparente. Por lo que estamos en estado de alerta, ante las posibles caídas de servicios. Cuando los trabajadores agotan su paciencia, hacen trinar el escarmiento”.