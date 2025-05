La UTA amenaza con extender el paro “por tiempo indeterminado” si Javier Milei no llama “al teléfono de Roberto Fernández”

El fin del paro de colectivos estaba previsto para las 00:00 de este miércoles. Sin embargo, el secretario gremial de la UTA, Gabriel Gusso, advirtió este martes que antes de la medianoche el gremio podría decidir “ir a paro por tiempo indeterminado”.

“Dejo abierta esa posibilidad porque las bases así lo están pidiendo”, afirmó el sindicalista en diálogo con Radio Con Vos. Según explicó, el conflicto podría escalar si el Gobierno no toma una actitud más activa para resolver el conflicto salarial.

“En el caso hipotético de que el Gobierno no tome un gesto de responsabilidad social y se comunique al teléfono de Roberto Fernández, directamente el Presidente (Javier Milei), para apagar este fuego, porque estamos dejando un montón de gente en la calle, que nunca fue la intención…”, sostuvo Gusso.

Y agregó: “No vamos a resignar el salario de los trabajadores porque nosotros tenemos familia y tenemos que alimentarlos y cubrir todas las necesidades. No salimos a robar, no somos vagos. Estamos conduciendo un colectivo. Si tenemos un segundo trabajo, como por ejemplo Uber, podemos quedarnos dormidos y matar al pasaje, más la gente que está circulando en la ciudad o en las rutas”.

Gusso planteó que el reclamo salarial tiene un objetivo claro: garantizar condiciones mínimas para los trabajadores del sector. “Nosotros tenemos que ganar bien, cosa de que el trabajador se encuentre con todos los sentidos para poder conducir un vehículo de gran porte como el colectivo”, señaló.

Consultado sobre el reclamo salarial concreto, Gusso aclaró que el gremio exige cifras claras en lugar de porcentajes: “Nosotros pedimos dos millones de pesos de básico. Hablamos de números porque no hay una estadística como corresponde por parte del INDEC ni una medición correcta de la inflación”.

Según explicó, los choferes están cobrando “un millón trescientos mil, dependiendo del lugar donde esté el trabajador”, aunque existen diferencias zonales. “Hoy, un trabajador de cualquier rubro debería tener un salario mínimo, vital y móvil de al menos un millón setecientos mil pesos. Eso también impactaría en las jubilaciones y pensiones, que hoy se calculan sobre un salario mínimo de apenas 296 mil pesos”.

Por último, Gusso fue contundente sobre lo que considera un salario digno: “Hoy por hoy, con el cálculo de la inflación real, un chofer de colectivo debería estar ganando dos millones quinientos mil pesos. Eso es lo que se necesita para pagar un alquiler, mantener un auto, comer, sostener a la familia y, aunque sea, irse de vacaciones una vez al año”.

En medio del paro de colectivos convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), un grupo de choferes de la línea 60 realiza este martes al mediodía un corte parcial en el Puente Saavedra. La policía bonaerense realiza un operativo para permitir el tránsito en ambos sentidos.

La empresa DOTA, que opera entre otras la Línea 60, no se adhirió al paro de la UTA. Sin embargo, algunos de sus choferes decidieron manifestarse frente a la dársena de la línea ubicada en el partido bonaerense de Vicente López, sobre la Avenida Maipú.

Al mismo tiempo, otros choferes de DOTA están trabajando en medio del paro convocado por el gremio UTA pero algunos ramales de la línea 60 se plegaron a la medida de fuerza y se movilizaron para pedir “paritarias libres”.

Pasado el mediodía de este martes, los choferes que protestan con la realización del corte en uno de los carriles de Av. Maipú (mano a provincia) decidieron hacer una asamblea para decidir hasta cuándo mantienen el corte, mientras la policía bonaerense cruzó dos camionetas sobre el carril cortado para ordenar el tránsito y contener la manifestación.

Los efectivos policiales desvían el tránsito mano a provincia hacía uno de los carriles mano a la Ciudad de Buenos Aires, en el que dispusieron un operativo para que los automovilistas puedan circular, por el carril del metrobús, en contramano.

NG/ff