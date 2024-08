La UNMDP relanzó el Fondo Solidario para ayudar a comedores del Barrio Las Heras

El Centro de Extensión Sudoeste de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) junto a la Fundación Universitaria (FU) anunciaron el regreso del Fondo Solidario que, en este caso, tendrá como finalidad garantizar la alimentación básica en los comedores del Barrio Las Heras. La colecta estará abierta hasta el 5 de agosto a partir del alias FUNDACIÓNMDP y cuenta con la donación de parte del sueldo de los funcionarios de la casa de estudios superiores aunque también está abierto a toda la comunidad universitaria y sociedad en general.

Tal como sucedió durante la pandemia, la UNMDP vuelve a cumplir con un rol clave ante las necesidades que se presentan en la sociedad. Si bien hoy el contexto es distinto, el trabajo de los centros de extensión dependientes de la Universidad deja entrever problemáticas por falta de alimentos, principalmente en comedores comunitarios.

En este sentido, Pablo Zelaya Blanco, subsecretario de Extensión de la UNMDP explicó: “Ante esta realidad y a partir de un pedido de instituciones, organizaciones de la zona de las Heras y también de investigadores de nuestra Universidad decidimos volver a poner en marcha el Fondo Solidario que está dirigido a funcionarios para también a cualquier persona tanto de la comunidad universitaria como de la no universitaria que quiera aportar un granito de arena para que más personas puedan tener su alimentación básica cubierta”.

Asimismo precisó que “hay sectores sectores sociales que hoy no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Si bien no es tarea de la Universidad cubrirlas, no podemos ser indiferentes ante una realidad que es angustiante. Así que encontramos esta herramienta para poder hacer algún aporte sustancial”.

A diferencia de las oportunidades pasadas, todo lo recaudado estará destinado exclusivamente a alimentos. “Durante la pandemia teníamos una situación distinta, se compraron instrumentos de limpieza pero también de prevención hasta se mandaron a hacer barbijos por parte de la Universidad, pero en este caso 100% de la recaudado va a ser para cubrir compras alimentarias“, remarcó el funcionario.

Otro aspecto importante es que esta primera donación se entregará a la Sociedad de Fomento del Barrio Las Heras, donde funciona el Centro de Extensión Sudoeste, para luego ser repartida entre los comedores que están nucleados en esta zona de la ciudad. “La falta de alimentos en comedores y la necesidad de mucha gente de acceder a un comedor para poder garantizar su alimentación se da en todo General Pueyrredon e incluso en localidades de la zona. En este momento nosotros hemos decidido focalizar esta acción en el barrio Las Heras y, eventualmente, evaluaremos otras cuestiones más adelante“, explicó.

El procedimiento para poder llevar a cabo la colaboración será a través de transferencia bancaria a la cuenta de la Fundación Universitaria al alias “FUNDACIONMDP” hasta inclusive el 5 de agosto. “A partir de lo que recaudemos, en los primeros días de agosto vamos a estar haciendo la primera compra de alimentos para poder entregarle a estos comedores. Luego analizaremos como seguimos”, concluyó.

Comparte esto: Facebook

X