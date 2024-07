La Universidad de MDP se pronunció sobre el atraso salarial , becas y la parálisis del sistema científico tecnológico

El Honorable Consejo Superior de la UNMDP reafirma la necesidad de advertir a la comunidad que la defensa del sistema de Universidades Públicas Argentina sigue siendo una prioridad para nuestra comunidad, pese a las respuestas parciales por parte del poder Ejecutivo Nacional, el normal funcionamiento de nuestras universidades sigue en riesgo y debemos insistir en ello.

Reconocemos que las actualizaciones presupuestarias de los gastos de funcionamiento permiten a las Universidades Nacionales afrontar con menos ahogo el funcionamiento de nuestras casas de altos Estudios. Pero, al mismo tiempo reafirmamos que los mismos repercuten en un porcentaje menor al diez por ciento de nuestros presupuestos.

Queremos recordar que, en el pasado mes de febrero de este año, el Consejo Interuniversitario Nacional dio a conocer un pronunciamiento que merece ser nuevamente compartido. En el mismo, los Rectores y Rectoras del Sistema Universitario advertían que:

“Se sostiene la necesidad de: a) incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme el proceso inflacionario que atravesamos, de manera de garantizar la continuidad de nuestras actividades y el cumplimiento de nuestra misión; b) actualizar los salarios de docentes y No docentes; c) dar continuidad a los programas universitarios vigentes destinados a inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas; y d) garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión”.

De los cuatro puntos planteados en su momento se avanzó con la actualización de los gastos de funcionamiento mensuales, pero quedan por resolver el resto los temas planteados. En primer lugar, el atraso salarial de nuestros/as trabajadores/as docentes y nodocentes no ha sido revertido. Lo que, en un contexto inflacionario y con caída del nivel de actividad, pulveriza el poder adquisitivo de nuestros salarios. Es necesario entonces poner en marcha y respetar los espacios paritarios. Es en ellos donde deben plasmarse las propuestas y dirimirse la discusión salarial evitando que el dialogo se convierta en un monólogo donde prime la discrecionalidad.

Seguimos sosteniendo también, la necesidad de incrementar los montos destinados a becas estudiantiles de toda naturaleza. Redoblar los esfuerzos por sostener la matrícula y planificar su crecimiento es una tarea central e identitaria del Sistema.

Por último, planteamos que continúa una fuerte parálisis en el funcionamiento del sistema científico tecnológico. Las agencias científicas hasta la fecha siguen financiar proyectos de investigación, al tiempo que se reduce el ingreso de nuevos becarios. No se están cumpliendo las leyes aprobadas por el Congreso Nacional acerca del financiamiento de del sistema de C+T+I, que representa una dimensión estratégica para un proyecto de país con más y mejor calidad de vida.

Para concluir, manifestamos que se ha avanzado tan solo en un aspecto de las cuatro problemáticas centrales que configuran la crisis del sistema universitario público argentino. Abogamos por prontas respuestas a nuestras demandas, ratificando nuestra voluntad de dialogo y de trabajo en conjunto, en pos de garantizar el correcto funcionamiento de la Universidades Publicas argentinas.

