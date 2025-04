La UCR y la CC aportan al disfraz económico y financiero de la MGP: ¿Rompe el oficialismo?

Radicales y lilitos con sus aportes a la mayoría automática han permitido un maquillaje que Montenegro luce en redes sociales, pero que no resisten análisis. Es sólo ser funcionales y tapar la obvia lectura de la oposición. La escribanía abierta a través de la presidencia del HCD es el broche que cierra números dibujados e interpretados por el oficialismo. Los síntomas son la descomposición del modelo virtuoso que enarbolaba Abad a diestra y siniestra, como su gestor en General Pueyrredón.

Desde febrero 2024 y durante 2025 la MGP habrá recibido $ 15.250.000.000 que proviene de la sobretasa a la carga de combustible, cuya validez dirime la justicia y que permiten módicos bacheos de hormigón y asfalto.

No hubo eficiencia para administrar Mar del Plata: “Dieron de baja herramientas que independizaban niveles de coparticipación y convenio de educación”. “No se defendió el CUD (Coeficiente único de distribución) que es el valor que permite distribuir los recursos coparticipables entre todos los municipios. Se confeccionan en base a diferentes variables, como población, superficie, producción en salud, entre otras”, son sólo algunas de las razones que una fuente inobjetable e irreprochable brindó a mdphoy.com

En 2019 la situación económica financiera de la Municipalidad era ajustada, pero no apremiante como sucede a partir de la asunción de Guillermo Montenegro. Es necesario acotar que el intendente Arroyo llegó en 2015 con el peso que significó la herencia de Acción Marplatense, cuya intendencia ejerció Gustavo Pulti desde 2007/2015. La oposición aparece deslucida ante ese aspecto que integra complicando una decisiva discusión política. Tal vez una mordaza a la hora de la confrontación.

En la actualidad las rendiciones de cuentas de los ejercicios municipales son aprobadas por una mayoría propia, aunque es admitida por secretarios, presidentes de entes descentralizados y OSSE, como ejercicios deficitarios que conviven con las sub ejecuciones, que surgen de las diferencias entre los presupuestos aprobados y ejecutados.

Así se avanza en una desinversión urbana manifiesta que la ciudad experimenta en todos los órdenes, a pesar de las consignas que emite LLA a través de Javier Milei. No obstante, el intendente Montenegro adhiere pero no aplica, agregando más confusión a una estabilidad económica que no deja de sumar frustraciones y defraudaciones.

Su raid político lo asocia a la actividad privada que acompaña a través de excepciones y compensaciones, como además elude la cantidad real sobre estadísticas de turismo que caen el orden nacional, con una balanza comercial desfavorable, pero se maquillan en el caso de Mar del Plata.

.