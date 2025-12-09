La UCR renueva autoridades y se define como aliado u opositor del gobierno de Milei

El próximo viernes 12 de diciembre, la Unión Cívica Radical (UCR) definirá su nueva conducción mediante una renovación de autoridades partidarias. A pesar de que la sucesión en el espacio aún no está resuelta, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, es el nombre que más suena para reemplazar a Martín Lousteu.

Tras dos años de mandato de Lousteau, la UCR renovará las autoridades del Comité Nacional y, en los pocos días que restan hasta la elección, los radicales deberán alcanzar un acuerdo para mantenerse a flote de cara al futuro, en medio de la tensión por la oposición al gobierno de Javier Milei y el último triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA).

La agencia Noticias Argentinas dio a conocer, según fuentes cercanas, que el nombre que más fuerte suena actualmente, dado que tendría consenso de parte de todos los sectores, es el del gobernador, Gustavo Valdés, quien este miércoles dejará la conducción de la provincia para ocupar su banca en el Senado correntino.

La conducción de Lousteau al frente de la UCR es recordada, entre otras cosas, por una marcada división interna que dividía a aquellos que querían posicionarse como una oposición al gobierno de Milei y quienes, por el contrario, buscaban acompañar a la administración libertaria.

La interna radical se reflejó en el funcionamiento de los bloques en el Congreso y en algunas de las alianzas electorales del 2025, como es el caso de Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quienes acordaron con LLA, y Valdés, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), que conformaron el frente Provincias Unidas.

En el contexto del cambio de autoridades, Lousteau juró hace una semana como diputado nacional y a partir del 10 de diciembre será miembro de Provincias Unidas, y no de la UCR. «El presidente del partido juró por otro bloque, es humillante», cuestionó un radical del ala que apoya al gobierno libertario.

«Valdés puso a sus legisladores en el bloque de la UCR, pero después se sacó una foto con Provincias Unidas», cuestionó la fuente citada por NA, la cual explicó que el sector no descarta respaldar al gobernador correntino, aunque están presentes las dudas sobre cómo sería el perfil del espacio bajo su conducción.

La presidencia del partido estuvo en manos en los últimos años del senador Martín Lousteau (2023-2025), del ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (2021-2023), del mandatario de Mendoza, Alfredo Cornejo (2017-2021), de José Corral (2015-2017) y del mendocino Ernesto Sanz, (2009-2013 y 2013-2015).