La tremenda estadística de Merentiel, el uruguayo que hace historia en Boca

Boca logró un triunfo importantísimo en su visita a La Plata con un gol agónico de Miguel Merentiel. En un partido caliente, difícil y con polémica, se hizo cargo de un penal muy cargado y lo transformó en el 2-1 final para convertirse en el segundo uruguayo con más goles en la historia del club, solo por debajo de Sergio Martínez.

Desde su llegada al club a inicios de 2023, la Bestia se destacó por su constancia y su presencia en momentos calientes. Aunque con algunos altibajos futbolísticos, de hecho, su segundo semestre no venía siendo el mejor, siempre es titular y sus números son elocuentes.

Con el tanto al Pincha, Merentiel llegó a los 47 goles con la camiseta de Boca, uno por encima de Severino Varela (46) en la tabla de máximos goleadores uruguayos. Arriba suyo queda el Manteca Martínez, inalcanzable, con 86 tantos. Y justamente quien lo tenía como ídolo y soñaba con emular su festejo colgado del alambrado, Edinson Cavani, aparece cuarto, con 27.

Tras algunos malos resultados en el transcurso de este Torneo Clausura, el doble 9 había quedado en la mira. Milton Giménez y el ex-Defensa y Justicia eran cuestionados por su falta de gol, pero eso quedó en el pasado. Luego del doblete de uno y el tanto del otro frente a Barracas, y del último festejo de la Bestia en La Plata, ambos se ganaron un lugar en el superclásico ante River.

Además, con el grito en el Estadio Uno, Merentiel alcanzó las 15 partipaciones directas en goles en sus 25 titularidades en 2025, sumando goles y asistencias. Es es el futbolista que más injerencia ha tenido en el marcado en todo el año y por eso no sorprendió que luciera la cinta de capitán ante Estudiantes ni que volviera a ser uno de los referentes del equipo.