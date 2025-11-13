La Trasnochada llegará a Mar del Plata con su espectáculo “Letras lejanas”

La murga uruguaya La Trasnochada llegará a Mar del Plata para presentar su espectáculo “Letras lejanas” en una función única que se realizará el próximo viernes 21 a las 20:30 en Abbey Road (Juan B. Justo 620).

Tras agotar localidades en Montevideo y Buenos Aires, el grupo vuelve a la ciudad con una propuesta que combina música original, poesía urbana y una puesta escénica que integra banda en vivo con la instrumentación clásica de la murga uruguaya.

El show constituye la presentación en vivo del nuevo disco del colectivo, una obra que reafirma su identidad artística mediante un repertorio que recorre distintas facetas de su trayectoria. La propuesta también incluye fragmentos de “Belleza”, su más reciente espectáculo de carnaval, junto con canciones históricas que han marcado el camino del conjunto.

Fiel a la tradición de la murga uruguaya, La Trasnochada sostiene un repertorio comprometido con la sociedad y la cultura de su país. Su trabajo fue reconocido con los máximos galardones del Concurso Oficial del Carnaval en los años 2012 y 2019, confirmando su relevancia dentro del género.

Con más de 15 años de trayectoria, la murga se ha mantenido en la vanguardia del carnaval uruguayo gracias a interpretaciones de canciones inéditas y a una proyección internacional que la llevó a presentarse en escenarios de Estados Unidos, España y Argentina.