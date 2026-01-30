La tasa de alumbrado público sería cobrada a través de la boleta de suministro eléctrico de EDEA

Uno de los pilares del proyecto de presupuesto 2026 de la MGP elevado para su aprobación, consiste en insertar el cobro de la tasa de alumbrado público en la factura de provisión del servicio eléctrico que provee la empresa EDEA en el consumo domiciliario. No obstante tal procedimiento ha sido rechazado expresamente: “ El gobierno oficializó en la Resolución 2024-267 su decisión de que las provincias y los municipios no puedan sumar impuestos y tasas a las facturas de servicios de luz y gas, una medida que venía generando una guerra entre nación y provincias y que el propio ministro de Economía Luis Caputo venía librando, aunque no fue el único representante del gobierno que puso el grito en el cielo por la práctica desarrollada por intendentes y gobernadores.

«Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267 publicada en el Boletín Oficial, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio», aseguró Caputo.

En el caso de General Pueyrredon la medida que impulsa el intendente interino Agustín Neme tendría un doble efecto debido a que desde hace 2 años se ha implementado la sobretasa a la carga de combustible que afecta a marplatenses y turistas. En este caso el impacto sería aún mayor debido a que abarca a todos los propietarios, inquilinos y comercios que reciben el suministro de EDEA. La aplicación alícuota de la tasa de alumbrado respectiva configuraría advierten una sustancial recuperación de la cobrabilidad de la Tasa de Servicios Urbanos que ha caído considerablemente.

Desde el gobierno municipal hicieron saber que cuentan con el aval de la Casa Rosada, una explicación muy genérica, que puede tener inconsistencias que deben despejarse a través de resoluciones oficiales y de medidas judiciales que se interpongan. Por otra parte el Partido de General Pueyrredon pasaría a formar parte de quienes en abierta oposición a La Libertad Avanza impulsan medidas francamente adversas al espíritu del plan económico calificado como exitoso por el primer mandatario.

Asimismo los miembros del bloque de concejales de LLA y el presidente del Concejo Deliberante Emiliano Recalt podrían estar siendo los voceros oficialistas de enmendar al propio ministro de Economía Luis Caputo.

Por otra parte el intendente en uso de licencia en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, antes de su partida apeló a captar los fondos afectados del EMTURYC, OSSE y la sobretasa que debería aplicarse en su totalidad al EMVIAL, estaría incurriendo el oficialismo en un nuevo y grosero procedimiento que está en las antípodas del pregón libertario que recitan quienes adhieren a este tipo de políticas.