La Sub13 de Kimberley jugará una final Nacional con Unión (Sta FE) en el Lionel Messi

El equipo juvenil del «Dragón» venció por 3 a 0 a su par de la CAI de Comodoro Rivadavia y accedió a la final del torneo que se disputará en el Predio de la Asociación del Fútbol Argentino «Andrés Messi». Braian Techeira en dos ocasiones y Amadeo Orellana fueron los autores de los goles.

Las divisiones formativas de Kimberley siguen dando que hablar a nivel nacional. Tras un largo viaje hasta Cipolletti, los jugadores categoría 2012 y 2013 que componen la divisional hicieron un partido perfecto y terminaron superando con autoridad a la Comisión de Actividades Infantiles. La victoria se consolidó en la primera etapa, donde los esta vez diridigos por Martín Palmero, ganaron todos los duelos individuales y golpearon cuando tuvieron que golpear.

A los 13 iba a llegar el primer grito. Gonzalo Orellana anuló bien un ataque de la CAI, sacó largo para Techeira que le ganó en velocidad a todo el fondo de los de Comodoro Rivadavia y definió seguro y abajo para poner el 1 a 0.

Con Quirino y Gorostegui ganando atrás, Felipe Fernández como dueño de la pelota detenida y Amadeo Orellana encargado de la distribución, el «Verdiblanco» siguió controlando las acciones. Al punto que a los 27 amplió la ventaja luego de un córner en donde la CAI no la pudo sacar, Kimberley la luchó y el propio Orellana decretó el 2 a 0.

En el complemento, la superioridad futbolística fue potenciada por el resultado. Los de Chubut intentaban superar la línea media pero la presión constante con Pirosanto, Cazeaux y Sosa les impedía avanzar. A la hora de juego iba a venir el tercero. Una pelota detenida en el círculo central buscó otra vez las espaldas de los centrales donde, inteligentemente, Techeira picó y definió bárbaro para que no quedaran dudas.

Todo lo demás se jugó para que Kimberley le diera minutos a Panasia, Rolón, Ciro Fernández, Agustín López, Laureano Vidal y Matheo Sotelo que entraron bien y jugaron con la seriedad que requería el asunto.

De esta forma, el «Dragón» disputará la final en el predio de AFA ubicado en Ezeiza ante Unión de Santa Fe que dejó en el camino a Central Norte de Salta. La cita será el próximo sábado 15 de noviembre

JUAN MANUEL VUOSSO habló por la radio después del triunfo EN LA TRANSMISIÓN de Aldosivi Indepte Rivadavia