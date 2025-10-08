La Selección Argentina vapuleó a Nigeria y chocará ante México en cuartos de final

La Selección Argentina Sub 20 sigue a paso firme y se ilusiona en el Mundial de Chile: aplastó por 4-0 a Nigeria y avanzó a cuartos de final, donde chocará con México. El equipo de Diego Placente volvió a demostrar su poder ofensivo.

La Albiceleste lleva 12 goles en cuatro presentaciones en la Copa del Mundo. Alejo Sarco -del Bayer Leverkusen de Alemania- es el goleador del conjunto nacional (y de la Copa del Mundo) con 4 tantos. Lo siguen Maher Carrizo (de Vélez) e Ian Subiabre, juvenil de River, con 2 tantos.

«Trabajamos mucho e hicimos un desgaste tremendo ante un rival muy difícil», afirmó Sarco. Y agregó: «Para un delantero es muy importante hacer los goles, y si vienen rápido, mejor». Por su parte, Carrizo afirmó que «un delantero siempre busca hacer goles para agarrar confianza».

A su vez, Dylan Gorosito -lateral de Boca- es otra de las figuras del equipo, con 3 asistencias en lo que va del certamen. Es líder en esa tabla junto al marroquí Gessime Yassine.

La Albiceleste avanzó a cuartos de final del Mundial Sub 20 después de 14 años. La última vez fue en 2011 en la Copa del Mundo en Colombia, con el triunfo 2-1 frente a Egipto. En cuartos, cayó por 5-4 en los penales frente a Portugal, luego de la igualdad por 0-0 en los 90 minutos. Ahora, el equipo de Placente sueña con seguir avanzando en la Copa del Mundo de Chile.