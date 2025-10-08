Deportes

La Selección Argentina vapuleó a Nigeria y chocará ante México en cuartos de final

por mdphoy

La Selección Argentina Sub 20 sigue a paso firme y se ilusiona en el Mundial de Chile: aplastó por 4-0 a Nigeria y avanzó a cuartos de final, donde chocará con México. El equipo de Diego Placente volvió a demostrar su poder ofensivo.

La Albiceleste lleva 12 goles en cuatro presentaciones en la Copa del Mundo. Alejo Sarco -del Bayer Leverkusen de Alemania- es el goleador del conjunto nacional (y de la Copa del Mundo) con 4 tantos. Lo siguen Maher Carrizo (de Vélez) e Ian Subiabre, juvenil de River, con 2 tantos.

«Trabajamos mucho e hicimos un desgaste tremendo ante un rival muy difícil», afirmó Sarco. Y agregó: «Para un delantero es muy importante hacer los goles, y si vienen rápido, mejor». Por su parte, Carrizo afirmó que «un delantero siempre busca hacer goles para agarrar confianza».

A su vez, Dylan Gorosito -lateral de Boca- es otra de las figuras del equipo, con 3 asistencias en lo que va del certamen. Es líder en esa tabla junto al marroquí Gessime Yassine.

La Albiceleste avanzó a cuartos de final del Mundial Sub 20 después de 14 años. La última vez fue en 2011 en la Copa del Mundo en Colombia, con el triunfo 2-1 frente a Egipto. En cuartos, cayó por 5-4 en los penales frente a Portugal, luego de la igualdad por 0-0 en los 90 minutos. Ahora, el equipo de Placente sueña con seguir avanzando en la Copa del Mundo de Chile.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*