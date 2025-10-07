La Selección argentina se enfrenta con Nigeria en los octavos de final del Mundial Sub 20

La Selección argentina Sub 20 se enfrentará este miércoles con su par de Nigeria, por los octavos de final del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Chile.

El encuentro, que está programado para las 16:30 (hora de Argentina), se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago y se podrá ver a través de DSports y Telefe. El árbitro designado fue el italiano Maurizio Mariani.

La Selección argentina, que es dirigida por Diego Placente, se clasificó a los octavos de final luego de su impecable participación en el Grupo D, donde superó 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. Esto le permitió ser la única selección junto con la de Japón en finalizar la primera fase con puntaje ideal.

Nigeria, por su parte, terminó por debajo de Colombia y Noruega en el Grupo F, pero gracias a los cuatro puntos acumulados consiguió avanzar como uno de los cuatro mejores terceros junto con Corea del Sur, España y Francia.

En este encuentro, la Selección argentina buscará tomarse revancha de lo ocurrido hace dos años, ya que en el último Mundial Sub 20 también tuvieron una actuación impecable en la fase de grupos, pero en los octavos de final sufrieron una sorpresiva caída 2-0 ante Nigeria.

La “Albiceleste”, además, quiere aprovechar la oportunidad este Mundial Sub 20 para volver a meterse en los cuartos de final de esta competición por primera vez desde la edición de 2011.

Este no será el único partido de la jornada, ya que este miércoles estará cargado de actividad. A las 16:30, en simultáneo al encuentro de la Selección argentina, Colombia se enfrentará con Sudáfrica, mientras que a las 20 se disputarán los últimos dos cruces: Paraguay – Noruega y Japón – Francia.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Mundial Sub 20

Octavos de final

Argentina – Nigeria

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Árbitro: Maurizio Mariani

Hora: 16:30. TV: DSports y Telefe

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.