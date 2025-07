La Selección Argentina de fútbol y Boca en el estadio de La Plata

Si hubo una traición , por qué el intendente Guillermo Montenegro nunca la denunció ?

La reunión entre él y el presidente de la AFA existió , a tal punto que la foto fue generada desde el departamento de la AFA y no de la Municipalidad de General Pueyrredón en enero de 2023 .

Para refrescarles la memoria , el municipio de Mar del Plata – Batán le pidió un presupuesto a las Universidades de Ingeniería: de Arquitectura y de Ciencias Económicas para que suban al techo del estadio Minella y entreguen un informe sobre qué aconsejan hacer con la estructura objetada y cuánto es el costo de la tarea a realizar .

El valor requerido por las casas de Estudios fue de 13 millones de pesos para “subir”. Ante la “quietud” Municipal sobre la disponibilidad de esos fondos, la Provincia de Buenos Aires – ante el pedido de la funcionaria marplatense Fernanda Raverta – anuncia la gestión ante el programa del fondo para reparación y remodelación de instalaciones para clubes de las ciudad en la provincia, estaban en Hacienda los fondos ya a girar .

AL OTRO DÍA Montenegro los “bloqueó” difundiendo dicha imagen en el escritorio del mandamás del fútbol argentino, con la frase que hoy recae sobre el escenario platense “queremos que el Minella sea la casa de los Seleccionados argentinos “ y para ello se harían cargo de la Administracion del escenario por 30 años”. Remodelación mediante , y ante tamaño anuncio , Axel Kicillof ordenó detener la partida ya a transferir con mucha lógica , pues de los arreglos se iba a encargar la AFA .

Pasaron los meses . Las respuestas en off del intendente a quien esto suscribe eran “Chiqui se va a la gira de Estados Unidos y a la vuelta , concretamos” Pero no vino “Justo tuvo que viajar antes a Qatar, pero después del Mundial viene a Mar del Plata”. Argentina campeón del mundo y otro whatsapp de Montenegro “ yo no lo anuncio porque Tapia me pidió que lo hagamos juntos este verano “ Pasó el verano , y tras silencios a mis mensajes un par de semanas .. “Tranquilo. El convenio no se cae” respondió ..

Y algo sucedió. Nunca supimos . ¿Tapia se prestó al “humo” anti Axel ? Tapia supo recién allí que la pretensión era que toda la obra que rondaría los 20 millones de dólares tendría que erogarla 100% la AFA , y él pensó que sólo debía “colaborar” ? Alguna promesa política de protección a Tapia, en contra de las SAD surgió de algún estamento nacional y le dijeron , “No podés salvar a un intendente del PRO” . Nadie explica nada y Montenegro aparece como un vendedor de humo, aumentada la humareda ante la tapa del diario platense con un EL DIEGO MARADONA DE LA PLATA SERÁ LA CASA DE LAS SELECCIONES ARGENTINAS TRAS UN CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DE PUESTA EN VALOR DEL ESTADIO.

Pasaron los meses y sólo aceptando entrevistas en los medios donde la Municipalidad pauta, PACTANDO SIN PREGUNTAS SOBRE EL ESTADIO, de repente : Haremos un llamado a Licitación para que un privado se haga cargo por 30 años más 10 del emblemático estadio marplatense .

El resto, es conocido . Tanto que Aldosivi ; Alvarado; Peñarol; Quilmes ; la Liga Marplatense jugarían , una vez adjudicado al concesionario , sólo cuando MINELLA STADIUM no tenga ya en su agenda algún show previsto sin importar los fixtures oficiales de los clubes marplatenses representando a nuestra ciudad.