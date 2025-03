La seguridad es una cuestión de plata: La gente se arma en defensa propia en su domicilio

…

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó que el presidente Javier Milei “se llena la boca hablando de seguridad pero después nos desfinancia”. “El problema es la motosierra”, destacó. Además, comentó que “nuestro gobernador (Axel Kicillof) es el que más invirtió en la historia en seguridad”, y resaltó que “tenemos la menor cifra de homicidios anuales en la provincia en los últimos 25 años”.

El funcionario, en declaraciones a Radio Provincia, contó que “el 26 de marzo juraron fidelidad a la función policial y a la bandera los nuevos oficiales de Policía. En ese acto nos acompañaron 105 intendentes de la provincia, que luego de esa jura firmaron la adhesión al Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad que creó el gobernador Axel Kicillof, destinando 170.000 millones de pesos, que son todos fondos provinciales del tesoro. 70.000 millones de pesos se destinaron a 44 municipios que tienen más de 70.000 habitantes, luego todos los municipios que tienen menos de 70.000 que están en el régimen comunal también vieron triplicado el presupuesto mensual que venían recibiendo, y se presentaron 750 patrulleros y 700 motos. A su vez con ese fondo que recibe cada uno de los municipios van a poder comprar los patrulleros que necesita para su distrito”.

Alonso destacó que el año pasado “tendríamos que haber recibido 750.000 millones de pesos de la Nación, que sale de la coparticipación. Nosotros lo denunciamos ante la Corte Suprema y estamos esperando que Suprema se pronuncie. Tenemos que entender es que es un fondo que se aprobó en el Congreso Nacional. A lo largo de los años, a través del Congreso, se fueron creando diferentes fondos, como este Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad, como el Fondo para la Urbanización de los Barrios, como el Fondo de Incentivo Docente, como el Fondo Compensador de las Jubilaciones. Son diferentes fondos que vienen justamente a compensar esa inequitativa distribución de la coparticipación y que este presidente, amparándose en un decreto 70, decide hacer lo que quiere con el Presupuesto”.

“Entonces, Milei se llena la boca hablando de seguridad, pero nos desfinancia. Se llena la boca hablando de seguridad, pero yo hasta ahora no vi ninguna inversión en materia de seguridad para las fuerzas federales tampoco. Es un presidente que deserta de su función y al que lo único que le preocupa es el FMI”, lamentó el ministro de Seguridad bonaerense.

“No hay soluciones mágicas”

Alonso insistió con que “en seguridad no hay soluciones mágicas. Nosotros sabemos que la principal preocupación de los vecinos es la seguridad, y por eso nuestro gobernador es el que más invirtió en la historia en esta área. Compramos más de 6.500 patrulleros, compramos chalecos antibalas para toda la Policía. Equipamos a las fuerzas provinciales como nunca antes y equiparamos el salario de nuestra Policía con las fuerzas federales. Parte de ese trabajo también tiene que ver con realizar la tarea institucional. Acá la Policía es auxiliar de la Justicia y nosotros tenemos que trabajar con jueces y fiscales, con los de la Provincia y los federales. Esto también significa trabajar con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el que venimos haciendo un muy buen trabajo técnico con las diferentes mesas de trabajo que se conformaron, donde fundamentalmente se hace el intercambio de información criminal”.

“El Ministerio de Seguridad de la Nación -continuó Alonso- nos ayudó poniendo en aislamiento a los presos que manejaban desde la cárcel los barrios, los presos de más alto perfil. Eso sirvió, al igual que la conformación de equipos conjuntos de investigación de causas que son complejas, que muchas veces tienen jueces federales, donde armamos equipos conjuntos, donde están jueces federales jueces provinciales, integrantes de las fuerzas federales y personal de nuestra Policía y por supuesto de nuestro ministerio. Ése es un trabajo que corresponde hacer ahora”.

Alonso insistió con que “acá el problema fundamentalmente tiene que ver con la motosierra, porque nos han quitado los recursos ilegítimamente. Hay una ley que se votó que dice que a la Provincia le tocan esos fondos, y esos fondos no nos los dan. Entonces lo que tuvo que hacer el gobernador, priorizando la seguridad sobre otros aspectos, es reorganizar partidas presupuestarias para poder financiar estas inversiones, con el dinero de la provincia de Buenos Aires”.

Municipios

Sobre los municipios y la seguridad, Alonso afirmó que “tenemos una política provincial, pero esa política se adapta a la realidad de cada municipio. Porque no es lo mismo un municipio del primer cordón pegado a la ciudad de Buenos Aires, con todas las calles asfaltadas, con luces LED, con todos los servicios públicos, que un municipio del tercer cordón del Conurbano, que fueron históricamente rurales o suburbanos y que se empiezan a habitar, que hay que urbanizar, que implica desarrollar infraestructura, autopistas, redes troncales de agua, redes troncales de cloacas. Ahí hay una inversión que se tiene que hacer y eso influye mucho en la convivencia, influye mucho en la conflictividad. Ni que hablar de los barrios de emergencia, barrios donde vive gente más vulnerada, donde obviamente esa infraestructura crítica también impacta en la convivencia. Entonces, cada municipio tiene que armar su plan de seguridad”.

Entonces, “que hayan venido 105 intendentes (a la firma del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad) da cuenta del trabajo que hacemos por igual con todas las fuerzas políticas sin distinción. Nosotros siempre decimos, cuando los delincuentes nos vienen a robar o matan, que no preguntan a quién votaron. Nosotros tenemos que cuidar a todos los bonaerenses por igual”.

Cifras en mano

Con respecto a los homicidios y al presunto “baño de sangre” en la provincia de Buenos Aires, que repiten desde Nación, Alonso reconoció que “en los años de gestión que llevamos es el Gobierno provincial en el que se produjeron menos homicidios de los últimos 25 años. La gestión anterior, la de María Eugenia Vidal, tuvo un promedio de mil homicidios por año. Nosotros en la gestión de Axel Kicillof llevamos 800 homicidios por año. En la comparativa del mundo nos pone en 4,5 homicidios cada 100.000 habitantes, una de las cifras más bajas de la región, si uno se compara con realidades parecidas a la provincia como San Pablo, como Río de Janeiro, como Montevideo, que tiene tres veces la cantidad de homicidios que tenemos nosotros, Santiago de Chile tiene una vez y media la cantidad de homicidios que tenemos nosotros”.

La cuestión de la seguridad “se resuelve con más inversión, con más profesionalismo, se resuelve trabajando en equipo con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con los intendentes. Estamos haciendo eso, vamos por el camino correcto, pero también tenemos que tener en cuenta que la seguridad es el resultado de múltiples causas. Uno ve el desprecio por la vida que tienen algunas personas, como ayer que tuvimos un hecho trágico en Malvinas Argentina en el que en una persecución termina muriendo una bebé de 11 meses y la madre está muy grave, como en Quilmes en el que una patrulla municipal siguió a ladrones que dejaron al patrullero como un colador. Entonces es muy difícil lidiar con situaciones cuando las personas en vez de construir una convivencia pacífica tienen un desprecio por la vida y matan porque sí al otro”.

“Esto no se resuelve con tweets”

“Hay cuestiones -destacó el ministro- que las vamos a resolver con la Policía trabajando cada vez más profesionalmente, por eso bajamos los números, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con cómo convivimos, con la educación con los valores, con cómo cuidamos a la familia, con cómo fortalecemos la educación, la salud, la salud mental. Todos esos factores van a hacer que tengamos una mejor convivencia, una convivencia más pacífica, más armónica. Mientras tanto, nosotros nos ocupamos de seguir previniendo los delitos en la calle, con más inversión, con más profesionalismo, con una policía cada vez más humana. Además, nuestro gobierno es el que más presos tiene, es el que más plazas carcelarias construyó, para que esos presos no estén hacinados y puedan implementar programas de reinserción social que nos permitan evitar la reincidencia. Todas estas políticas son a largo plazo. Estamos en el camino correcto, y esto no se resuelve con frases grandilocuentes o con tweets. Se resuelve trabajando en equipo, y no retirando políticas públicas”.

“Vemos que ahí donde el Estado se repliega, alguien se hace cargo de la organización política, económica, y muchas veces ese alguien es una organización delictiva, una organización mafiosa, esto le ha pasado a buena parte del conjunto de países de América Central y de Sudamérica. Ahí donde el Estado se repliega, alguien se hace cargo, es la historia de las mafias. Si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con el caso de Rosario, nosotros tenemos una tasa de esclarecimiento de los homicidios muy alta. Nosotros el 80 y pico por ciento de los homicidios los resolvemos las primeras 24 horas. Hay algunos que son más complejos, que requieren un trabajo de investigación más detallado, más minucioso, y lo hacemos en 48, en 72 horas. pero tenemos un porcentaje de impunidad del 4%. Eso es muy importante porque hace que también los delincuentes sepan que en la provincia de Buenos Aires el que mata, el que produce una entradera, el que roba, termina preso. Y eso es lo que está pasando desde hace cinco años”, cerró Javier Alonso.