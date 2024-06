La ruta 226 bajo lluvia, niebla y vientos fuertes con camiones circulando pese a las restricciones del feriado

La jornada de ayer que mereció alerta amarilla por ráfagas de viento, caída de granizo, fuertes lluvias algunas localmente fuertes, tuvo como zona de impacto la ruta 226 especialmente el tramo entre Balcarce y Tandil, tanto en bajada como en subida, abarcó un período de varias horas, donde hubo otras complicaciones como una niebla que no permitía claros sobrepasos. Se dieron todas las condiciones que anunció el Servicio Meteorológico Nacional. Los controles brillaron por su ausencia en especial en los destacamentos policiales ubicados en Balcarce y Laguna de los Padres.

Es decir estábamos bajo fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Sin embargo fue posible observar como camiones con capacidad de carga que excedía los 30 Tn transitaban dicho tramo significando serios riesgos para autos de porte común. ¿Cuáles son las prevenciones en los casos registrados como ayer entre las 13.00 y las 17.00.?

Las rutas bonaerenses a pesar de los aumentos en los peajes, en los casos de los autos el valor es de $ 900.- cada 100 km. aproximadamente, no tienen un mantenimiento adecuado ni señalamiento ni corte de pasto ni bacheo asfáltico y no faltan tampoco animales sueltos. La recaudación de los peajes no sería suficiente para garantizar condiciones mínimas de seguridad y no se administra como fondos afectados. No hay una fiscalización eficiente de los recursos y las estadísticas de accidentes viales siguen creciendo tanto en heridos como en víctimas fatales.

Salir a la ruta en condiciones como las descriptas es jugarse la vida frente a rodados de gran porte que hacen uso de angostos senderos a los que han quedado reducidas las rutas de la provincia de Buenos Aires, que no ocupa en estos casos. ¿No hay cámaras de vigilancia para verificar si se han violados normas vigentes? Nadie nos cuida. Sólo las cámaras que notifican excesos de velocidad con mero fin recaudatorio.

