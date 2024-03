La respuesta de Mascherano a la frase de Dibu Martínez sobre estar en París 2024

Javier Mascherano, entrenador de la Selección Argentina Sub 23 que disputará los Juegos Olímpicos de París 2024, habló con TyC Sports y se refirió a la puerta que abrió Emiliano Martínez con una frase sobre su deseo de estar en la capital francesa.

“Si hay algo que me falta con la Selección es ganar los Juegos Olímpicos”, había asegurado en diálogo con DirecTV Sports el arquero marplatense, que ya fue campeón de la Copa América, de la Finallissima y del Mundial.

“Sí, claro, cómo no lo voy a tener en cuenta. Cómo nosotros no vamos a tener en cuenta ese deseo”, aseguró Mascherano y elogió: “Tenemos la ventaja de tener a la Selección campeona del mundo y en el caso de Dibu estamos hablando que está entre los tres mejores del mundo, si no es el mejor”.

“Después ese deseo hay que llevarlo a la realidad y sabemos que no es fácil por los clubes, que tienen el poder de inclinar la balanza por sí o por no”, reconoció el entrenador del Sub 23.

Los Juegos Olímpicos no son en fecha FIFA, por lo que los clubes no están obligados a ceder a los futbolistas. Encima, antes se jugará la Copa América y Dibu Martínez formará parte de plantel de Lionel Scaloni.

“Hay momentos y momentos para hablar con los jugadores, ahora la Selección tiene esta gira (jugará ante El Salvador y Costa Rica en Estados Unidos)… Siempre tratamos de hablar con el entrenador de la selección mayor y que nos de cierta información de qué posibilidades hay o no”, agregó Mascherano.

El Jefecito, además, afirmó que “no es fácil tirar nombres porque es un poco manosear, es tirar nombres sin certezas hoy en día. Y también hay una realidad: a mí me gusta respetar también a los chicos sub 23, que han conseguido el pasaje, y a los que no han podido venir pero siempre han estado dentro del proceso”.

