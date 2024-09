La respuesta de Jorge Fernández Díaz a Javier Milei por sus ataques a la prensa y el “dilema” que el Presidente debe afrontar

El domingo por la noche, el periodista Jorge Fernández Díaz se refirió a los dichos del presidente Javier Milei contra la prensa durante una entrevista que le concedió a Luis Majul para La Cornisa (LN+), que se suman a una serie de ataques en por parte del mandatario contra periodistas. Según planteó el escritor, sus declaraciones indican que “algo funciona mal” dentro del Gobierno. Observó que solo le molestan aquellos análisis que marcan “con fundamento lo que está mal”.

“Los desdeña. Y no solo le molesta la información. También les molesta el punto de vista. Hay una intolerancia. Si el Presidente me critica a mí por tener una postura centrista, cosa que ha hecho, no me critica por estar mintiendo. Hace una crítica ideológica y trata de colocarme en la mira de una serie de fanáticos. Él [Javier Milei] dice ser experto en falacias. Pero el que está rodeado de falacias y responde con falacias es él. No sólo en relación al periodismo”, enfatizó Fernández Díaz.

Durante su paso por Comunidad de Negocios, ciclo conducido por José Del Rio, el columnista de LA NACION dijo que la agresividad del mandatario para con los que piensan distinto es “terrible”. “El Presidente tiene un lenguaje de violencia verbal importantísimo. Lo toma de las redes sociales y tiene su mismo discurso. Las redes sociales tienen un fanatismo, un nivel de insultos y violencia exponenciales. Y Milei siempre está al borde de putearte (sic)”.

“Si un jefe de Estado adopta como propio ese lenguaje, puede haber consecuencias en la vida real. Los fanáticos empiezan a caminar y hacer cosas”, advirtió el analista e insistió a continuación: “Milei está siempre al punto de saltarle al cuello por cualquier cosa, por cosas inentendibles”.

Al poner baja la lupa los nueve meses del gobierno del Presidente, el escritor reconstruyó: “Él llegó como un outsider con lo peor de cada casa. Se ganó la colina. Pero después hay que gobernar. No pudo con esos. Tuvo que llevarse gente de Cambiemos con cierta solvencia, que son los que les han dado las mejores gestiones, dígase la económica, la de seguridad y la de desregulación. Mientras tanto, el Presidente quiere seguir siendo un influencer”.

Respecto de la imagen que el resto del mundo tiene del jefe de Estado, afirmó que lo ven como un “un tipo oscurantista o miembro de la nueva derecha trumpista”. “A quienes les encanta eso lo ven como una especie de Mick Jagger [el vocalista de los Rolling Stones]. Y si a él le va bien en la Argentina, va a poder vivir toda su vida de ser un profeta, un influencer e ir por el mundo diciendo barbaridades contra todos”, pronosticó.

A propósito del “Milei influencer”, y sobre el final del intercambio televisivo, el columnista de LA NACION habló del “dilema” que el Presidente debe afrontar.

“Una cosa es ser un profeta, un influencer e ir por el mundo diciendo barbaridades contra todos. Otra cosa es ser un estadista. Para eso se necesita gobernar a tu vicepresidenta. Y no la gobierna. Gobernar a tu bloque de Diputados, y es un aquelarre. Hacer acuerdos con los que quieren hacer acuerdos con vos, pero los empuja hacia otro lado. Es el momento de que el Presidente defina si es un mero outsider político o se convierte en un estadista”, sentenció.

Javier Milei renovó sus ataques a la prensa

Mientras hablaba con Majul sobre la candidatura del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema, el líder de La Libertad Avanza (LLA) pidió: “Que Saguier explique por qué tiene tanto encono con Lijo y conmigo. Si el señor Saguier tiene problemas con Lijo, que los arregle con Lijo, tiene cuatro periodistas esbirros”.

Más adelante, consideró necesario que los periodistas “jueguen en el mismo terreno” que los políticos. “Si quieren, pido al Congreso que mande una ley donde los periodistas sean personas políticamente expuestas. Que presenten declaración jurada, que puedan ser sometidos al escarnio público”, arremetió.

Y justificó su propuesta: “Hay casos de periodistas que se han sentado frente a empresarios, les tiraron una carpeta y si no les daban tanta plata, los exponían. Todas mentiras. Hicieron mucha plata”. Por último, habló también sobre sus críticas y/o ataques a periodistas tanto a través de redes sociales como en declaraciones televisivas. “Cuando yo señalo a alguien, lo señalo con mentiras probadas. Sin embargo, se ponen a llorar y hablan de libertad de expresión”, dijo.

