La respuesta de Colapinto ante la pregunta sobre su futuro en 2026 con Alpine

Si bien el foco de la Fórmula 1 está puesto en lo que será el Gran Premio de México y la batalla por el campeonato entre Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen, lo cierto es que los fanáticos argentinos tienen solo una cosa en mente: qué será del futuro de Franco Colapinto en la categoría. Es que, si bien el pilarense seguirá siendo parte de Alpine el año próximo, no tiene un asiento garantizado en la parilla para la próxima temporada. Así, ante la consulta, el argentino evitó dar precisiones, pero sí confirmó que está ilusionado y trabajando con el próximo auto del equipo.

«Este año es de transición, un 2025 que iba a ser difícil y está siendo más difícil de lo que pensábamos… Pero estoy trabajando con el auto del año que viene, me siento cómodo con el equipo y los ingenieros. Estamos todos trabajando muy bien, empujando para el mismo lado y eso es lo importante. Estoy con ganas de ver qué pasa, con ganas de estar un poquito menos estresado«, confesó el argentino, en el marco de un evento de Mercado Libre.

Lo cierto es que Colapinto todavía no fue confirmado como piloto de Alpine para 2026, algo que el equipo sí hizo con el francés Pierre Gasly. Mucho se especuló con un posible anuncio en el marco de un evento de Renault en México, pero su participación se limitó a revelar el diseño de un nuevo vehículo de la marca.

Algo que sí se permitió responder, con un poquito de humor, fue una pregunta respecto de su sobrepaso a Gasly en el Gran Premio de Austin, una maniobra que fue en contra de las órdenes del equipo de mantener las posiciones. «Veníamos 17 y 18 y quería que se vea un poco más el logo de la marca, porque no nos habían enfocado en toda la carrera«, bromeó.

Al margen de la broma, la maniobra le valió una reprimenda en Alpine y el enojo de Steve Nielsen, jefe de equipo: «Cualquier instrucción del muro es definitiva, y estamos decepcionados de que eso no se respetó. Es algo que vamos a revisar y manejar internamente«. Flavio Briatore, en tanto, no realizó comentarios, aunque muchos conocedores del ambiente señalaron que esa «rebeldía» demostrada por el argentino es la que el italiano quiere en sus pilotos.

Así, habrá que esperar un poco más para saber si finalmente Colapinto continuará como piloto de Alpine en 2026. En el medio, el Gran Premio de México aparece como una oportunidad especial para que el argentino vuelva a demostrar que merece quedarse en la Máxima y logre competir por sus primeros puntos con el equipo en la temporada. Mientras tanto, los fanáticos aguardan un poco más, pero la ilusión se mantiene intacta.