La República del Puerto: la zona abandonada por Mar del Plata durante 30 años

El Puerto de Mar del Plata tiene más de cien años de historia. Sus obras comenzaron en 1913, en específico las Escolleras Norte y Sur, y cinco años después se realizaron las banquinas. Esta zona, que comenzó en la Avenida Juan B. Justo y se extendió hacia el sur de la ciudad, no perteneció a Mar del Plata hasta los años 40.

Mar del Plata nace como el “Puerto de la Laguna de los Padres”, ubicado en lo que hoy es la Playa Bristol. Delimitada por las avenidas Colón, Luro, Independencia y el mar, esta primera población llegaba a la ciudad desde Buenos Aires para vacacionar durante tres a cinco meses. Mientras los porteños veraneaban, los italianos instalaban sus casillas de madera y se dirigían a las playas a pescar. Estos pescadores llegaron al país con el afán de enviar dinero a sus familias en Italia y se ubicaron en la zona del Paseo Aldrey.

Pese a que la actividad daba resultado para los tanos, “los echaron del centro. A la gente que venía de vacaciones les molestaban y los querían sacar de las playas. Iniciaron un juicio de expulsión, que no prosperó, pero lograron mudarlos a Punta Iglesia”, explicó Héctor Becerini, director del Museo del Hombre del Puerto “Cleto Ciocchini”. Sin embargo, un temporal les rompió todos los botes y finalmente se mudaron al Puerto.

“Después del juicio y el temporal, van a parar al lugar que se eligió para hacer el “Puerto de Aguas Profundas”, obra de Patricio Peralta Ramos, pero estaba fuera de Mar del Plata. Era el Pueblo de Peralta Ramos lo que hoy conocemos como Punta Mogotes”, declaró Becerini sobre la zona portuaria. Los ubicaron hacia el sur de la Av. Juan B. Justo y allí los abandonaron 30 años.

Los pescadores, con sus casillas de madera, se instalaron en las inmediaciones de la Casa Francesa, ubicada en 12 de Octubre y Av. De los Trabajadores. A medida que se expandía el barrio, comenzaron a asentarse cerca de la Cantera, lugar del que se extrajeron las piedras para hacer las escolleras y muelles, y el Club Aldosivi tuvo su propia cancha.

Los primeros edificios en este barrio, como escuelas o iglesias, aparecieron en 1924. “Esa escuela y esa iglesia les dieron la contención social no tenían a las familias del Puerto. El municipio no existía ahí, el gobierno argentino no tenía injerencia y el gobierno italiano se había olvidado de ellos” contó Berecini.

En la Avenida Edison se ubicaba el cartel de ingreso al “Pueblo de Pescadores”, que al incluirlo a la ciudad, fue quitado. “Cuando desde el Museo realizamos entrevistas las familias nos decían ´nosotros íbamos a la ciudad´. Mar del Plata estaba del otro lado para ellos. Tanto fue el abandono que lo entendían como un viaje a la ciudad” declaró el responsable del Museo del Hombre del Puerto “Cleto Ciocchini”.

“Cuando la actividad portuaria empezó a generar ingresos, lo incorporaron a la ciudad. Un concejal peronista insistió en que se incorpore todo el sector del Puerto hasta Las Brusquitas a Mar del Plata” explicó Berecini. Y agregó: “sin embargo, la Provincia es la que gestionaba el Puerto, comprendido como todo el territorio que hay dentro del puerto hasta la Av. de los Trabajadores”.

El Puerto no era de Mar del Plata. No figuró como parte de la ciudad hasta 1942. “El Puerto era definido como ´una cosa de tanos, pobres e ignorantes´. Los rumores corrían diciendo que no vayas hacia allá porque existía la mafia del Puerto. Pero ahora la ciudad vive de la actividad portuaria” declaró Berecini.

La Casa Francesa no sólo fue la responsable de la construcción del Puerto. Los empleados de la Sociedad Nacional de Trabajos Públicos de París, que funcionaba en la Casa, pretendían tener un lugar de esparcimiento practicando alguna actividad y el futbol ya había dejado de ser exclusividad de los ingleses.

En este panorama, la empresa francesa se convirtió en sede y el 29 de marzo de 1913 surgió el Club Atlético Aldosivi. Lo primero que se eligió fue el nombre de la institución. Quienes se lo otorgan fueron los cuatro ingenieros y propietarios franceses de la constructora: Allard, Doulfus, Sillard y Wiriott, y decidieron combinarlos utilizando las dos primeras letras de cada uno, es decir, Al-Do-Si-Wi. “Pero la “W” no existía en el telégrafo y la reemplazaron por la “V”. La dirección telegráfica de Mar del Plata, entonces, bautiza al club emergente como ´Aldosivi´” explicó el periodista que recopila su historia Gustavo Seira.

Luego discutieron qué colores utilizar. “Los primeros fueron azules blancos y rojos, colores en referencia a la bandera de Francia por el origen de la empresa en la que trabajaban los que le dieron vida al club. Pero hacia el año 1918, el dueño de Tienda Victoria donó telas verdes y amarillas para hacer las nuevas camisetas” agregó Seira.

Pese al desarrollo que había logrado el club de fútbol, Aldosivi fue víctima del abandono del “Barrio de los Pescadores”. Surgido mientras se construía el puerto, sus hinchas eran las familias de los jugadores o las que vivían en alrededores. El verde y el amarillo se volvieron los colores característicos del Puerto, pero no tiñeron a otro barrio porque, hasta entonces, no era parte de Mar del Plata.

La actualidad del Puerto tras cien años de historia

El Puerto de Mar del Plata se extiende desde las Escolleras Norte y Sur y está bajo jurisdicción de la Prefectura Mar del Plata. Es un puerto marítimo de ultramar y pesquero que integra la ciudad y la región con el mundo. Sus actividades principales se basan en facilitar el comercio, impulsar el empleo y la actividad económica, generar suministros y proyectar poderío geopolítico.

Según informes oficiales, el Puerto Mar del Plata concentra más del 60% de la pesca nacional y el 95% de la pesca de la provincia de Buenos Aires, lo que representa miles de puestos laborales directos e indirectos. Además, esto refiere a que más del 30% del ingreso bruto de la ciudad proviene de la actividad pesquera.

Inaugurado en 1922, el Puerto de Mar del Plata ha sido elegido por muchos inmigrantes italianos para desarrollarse, y las generaciones siguientes se mantienen relacionadas con la actividad pesquera. La historia del Puerto y su cultura la dispone el Museo del Hombre del Puerto Mar del Plata “Cleto Ciocchini”, ubicado en el Centro Comercial Puerto.

“El Puerto es lo genuino de Aldosivi, pero hoy encontrás hinchas por cualquier lado” declaró el Jefe de Prensa de Aldosivi Nestor Gambini al relacionar el barrio con el club de futbol. Sin embargo, “si decís ´Aldosivi, el equipo de la ciudad´, el que es tano del Puerto te lo va a discutir siempre” agregó.

Tras 111 años de historia, Aldosivi “es un sinónimo de Mar del Plata. Un club que nació en el Puerto, que se expandió por la ciudad y le dio la oportunidad de que vengan grandes equipos a jugar cuando ascendieron a Primera División. Lamentablemente hoy no se da, pero puso a Mar del Plata en el candelero porque quien menciona al club, menciona su origen”, concluyó Gambini.

Por Micaela Delfante

PortalUNMDP

