La reforma laboral implica un recorte adicional para la Provincia de casi $ 400.000 millones

Ese recorte implica para la provincia de Buenos Aires una caída de la coparticipación que el estudio calcula en $397.257.914.360. El gobierno de Axel Kicillof lo suma al recorte de fondos automáticos que, según un cálculo que Nación no convalida pero que está judicializado ante la Corte Suprema, alcanza a los 14,7 billones de pesos.

El capítulo impositivo está en el centro de las negociaciones que lleva adelante el ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores de la oposición dialoguistas, incluyendo a algunos del peronismo. Lo mandatarios presionan por cambios que morigeren la motosierra fiscal para sus distritos y esa podría ser la clave para que la iniciativa avance.

Esas reuniones, sin embargo, no incluyeron hasta ahora encuentros con Axel Kicillof, que los viene solicitando desde que ganó las elecciones de septiembre pasado.