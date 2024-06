La pulseada entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, ahora en versión Copa América

Como sucedió en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni tiene dentro del once inicial un solo jugador confirmado: Lionel Messi. En el puesto de centro delantero, deberá decidir entre Lautaro Martínez, campeón y goleador de la Serie A con el Inter, y Julián Álvarez, campeón de la Premier League.

Los dos número 9 demostraron tanto en sus clubes como en la Selección argentina ser de primer nivel, y aunque Julián parecía haberse quedado con la titularidad por el gran Mundial que hizo, Scaloni siguió confiando en el Toro y para los partidos siguientes continuó alternando entre uno y otro en el once inicial. Después de Qatar, la Araña titularizó en 7 partidos, mientras que Lautaro lo hizo en 4.

La temporada para ambos en sus clubes fue muy distinta. En el Inter, Martínez es el 10, figura y capitán, mientras que Álvarez quedó relegado en la consideración de Pep Guardiola desde que Kevin De Bruyne y Erling Haaland volvieron de sus lesiones y ocuparon su lugar habitual como titulares en el equipo.

Cómo llega Lautaro Martínez a la Copa América

La temporada del surgido en Racing tuvo sus altibajos, ya que si bien el Inter consiguió ser campeón de la Serie A con él como capocannoniere con 24 tantos en 33 partidos y elegido mejor jugador de la liga, quedó eliminado de la Copa de Italia y de la Champions League en octavos de final. En la última semana, el argentino renovó su contrato con el club italiano, extendiendo su vínculo hasta 2029.

El neroazzurro se quedó con la liga doméstica de punta a punta y terminó saliendo campeón con 94 puntos, mientras que su más inmediato perseguidor fue el Milán con 75. Ganaron 29 partidos, empataron 7 y solo perdieron 2, convirtiendo 89 goles y recibiendo 22. Además, los dirigidos por Simone Inzaghi ganaron la Supercopa de Italia, con un gol de Martínez a los 91 minutos en la final ante Napoli.

La deuda pendiente para el club italiano estuvo en reconfirmar lo bueno hecho en la temporada 2022/2023, cuando salió campeón de la Copa de Italia y alcanzó la final de la Champions que perdió ante Manchester City. Ya eliminados ante Bologna en el plano local (con penal errado de Lautaro incluido), Inter ganó 1 a 0 el partido de ida los octavos frente a Atlético Madrid, pero cayó 2 a 1 en la vuelta y perdió por penales, otra vez con el capitán errando el suyo.

Cómo llega Julián Álvarez a la Copa América

Julián, a diferencia de Lautaro que renovó su contrato en la última semana, es buscado por distintos equipos muy poderosos de Europa, como Chelsea, Paris Saint-Germain y Atlético Madrid. Relegado en la consideración de Pep Guardiola para el once titular, el futuro del surgido de las inferiores de River puede estar en otro club.

De los 38 partidos que disputó el City en la Premier League, 31 lo tuvieron al argentino como titular, pero en los últimos 5 encuentros solo vio muchos minutos ante Nottingham Forest (89), en los otros cuatro no jugó más de 10 minutos. Ingresó a los 82 ante Fulham y Wolverhampton, a los 90 vs. Tottenham y no salió a la cancha contra West Ham.

En la Champions League, el Real Madrid fue el verdugo del equipo de Julián en cuartos de final, instancia en la que él solo disputó 33 minutos de los 210 posibles. En el resto de los partidos, solo completó los 90 ante Estrella Roja en la primera fecha, cuando hizo un doblete para ganar 3 a 1.

Álvarez en la Selección Argentina parece ser la opción titular para los partidos más difíciles. Ante Uruguay y Brasil, en la última fecha FIFA correspondiente a las eliminatorias de CONMEBOL, estuvo en el 11 inicial y jugó 158 de los 180 minutos posibles.

