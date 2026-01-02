La próxima semana ABSA realizará una audiencia para aumentar la tarifa de agua: Piso 40 %

A modo de ejemplo, un inmueble con una valuación fiscal hasta $150.000 que paga en promedio $15.347 pasaría a pagar $21.486, un 40% más. Aunque como la idea es que el servicio sea más progresivo, en una valuación de hasta $500.000, de una boleta de $29.514 pasaría a $48.371, es decir un 64% de ajuste.