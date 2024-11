La Provincia reclamó al Gobierno nacional la asignación de las cuotas de merluza que vencen este año

….

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, volvió a reclamar al Gobierno nacional que cumpla con la Ley Federal de Pesca y defina la asignación de las cuotas de merluza que vencen el 31 de diciembre de este año.

La intervención de Rodríguez se dio tras una reunión con referentes del sector en la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera en la ciudad de Mar del Plata, en la que también estuvo presente el presidente del Consorcio Portuario, Marcos Gutiérrez.

El titular de la cartera agraria bonaerense además mantuvo un encuentro con el diputado provincial Gustavo Pulti, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y de la Pesca de la Legislatura bonaerense, quien calificó de “inexplicable” la falta de definiciones por parte de la Nación.

“La merluza es fundamental para la actividad pesquera del Puerto de Mar del Plata y de la provincia de Buenos Aires en general, pero también para muchas otras provincias. Históricamente ha sido así. Sin embargo, a pesar de esta realidad, hoy nos encontramos con que la habilitación de las cuotas vence este 31 de diciembre, como se sabe desde hace 15 años, y el Gobierno nacional demora la asignación de nuevas cuotas y genera una tremenda incertidumbre en todo el sector”, señaló el ministro Rodríguez.

“Hay que entender la gravedad de esto, que afecta a la pesca pero también a toda Mar del Plata. La falta de certezas respecto a la renovación de las cuotas ya está generando efectos negativos. Los astilleros, por ejemplo, están sufriendo retrasos en contrataciones, ya que sin una definición clara no pueden planificar las operaciones para el próximo año”, agregó.

Indefinición

Según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense (MDA) en un comunicado, desde hace meses el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Consejo Federal Pesquero vienen trabajando y gestionando la cuotificación de la merluza con la intención de anticiparse y brindar previsibilidad al sector pesquero. El ministro detalló que ese trabajo técnico finalizó en septiembre y que lo único que falta es la definición del Gobierno nacional.

“Cabe señalar que si bien se cuotificaron las especies de merluza negra, la merluza de cola y la merluza polaca, falta la especie más importante y relevante en términos de trabajo, producción y agregado de valor, la merluza común o merluza hubbsi”, detalla el texto.

Por este motivo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó un pedido formal ante el Consejo Federal Pesquero para que se asignen las cuotas de merluza de forma urgente.

“Al Gobierno no le interesa la pesca”

“El problema es que tenemos un Gobierno nacional que va contra la producción y el trabajo, entonces no le interesan los puertos, no le interesan las rutas, no le interesan las obras públicas, no le interesan las relaciones de cambio que tienen que afrontar en materia del costo de producción, las inversiones locales, y tampoco entiende la cuota pesquera”, dijo Rodríguez.

“Lo cierto es que la pesca está siendo atacada prácticamente desde los primeros días de la gestión de Javier Milei, primero con una Ley Bases que pretendía generar un sistema de licitación y que derogaba en los hechos la Ley Federal de Pesca, que atacaba las inversiones, que atacaba la actividad y el trabajo argentino. Este modelo, que podría destruir la industria local, se encontró con una fuerte resistencia y, gracias a ello, finalmente, fue revertido. Sin embargo, la demora que hoy estamos observando no es casual, sino que guarda relación con esta posición que parece seguir sosteniendo el gobierno nacional, que es no escuchar lo que sucede con la industria y con todo el sector de la pesca”, cerró el ministro.

“Hace 15 años que las cuotas vencen en diciembre. Mucho antes de que Milei soñara con ser presidente, ya se sabía que este año, en diciembre, había que tomar decisiones. La postergación, la dilación y las pérdidas de tiempo son inexplicables. Las inversiones del sector, los 60.000 trabajadores y trabajadoras, la economía de Mar del Plata y de la Provincia, y también la balanza comercial de la Argentina demandan decisiones rápidas y serias”, afirmó por su parte Pulti.

Acompañaron al ministro la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; el director provincial de Pesca, Matías Nicolosi, y el director de Control y Fiscalización, Bernardo González. (DIB)

