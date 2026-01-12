La Provincia recibirá este martes a estatales, docentes y judiciales para negociar salarios

Sin embargo, luego de que la Legislatura aprobará la ley para que Kicillof pueda emitir deuda por 3.680 millones de dólares, los gremios salieron a pedir que haya una reapertura inmediata de las negociaciones paritarias para un nuevo aumento de salarios. Frente a esto, la Provincia priorizó el pago de medio aguinaldo y “pateó” para enero un nuevo ajuste que, según los gremios, debería recuperar lo perdido.