La Provincia reabre la paritaria: analizan un aumento en dos tramos

Oferta concreta
El encuentro se realizará en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense y los gremios esperan que los funcionarios presenten una oferta concreta. Desde el sector sindical adelantaron que la mayoría impulsa una paritaria corta, de carácter bimestral, ante la aceleración de la inflación. “Vamos con la idea de que los sueldos de febrero no pierdan contra la inflación y de recuperar puntos que se perdieron el año pasado”, señalaron fuentes gremiales.
Si bien la paritaria se reabre formalmente este jueves, no se descarta que la negociación se extienda hasta la semana próxima, antes de que comience el proceso de liquidación de sueldos a mediados de mes. Tampoco se descarta que una primera oferta sea rechazada, como suele ocurrir, a la espera de mejorar el porcentaje y la modalidad de aplicación del aumento.