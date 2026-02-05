La Provincia reabre la paritaria: analizan un aumento en dos tramos

Oferta concreta

El encuentro se realizará en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense y los gremios esperan que los funcionarios presenten una oferta concreta. Desde el sector sindical adelantaron que la mayoría impulsa una paritaria corta, de carácter bimestral, ante la aceleración de la inflación. “Vamos con la idea de que los sueldos de febrero no pierdan contra la inflación y de recuperar puntos que se perdieron el año pasado”, señalaron fuentes gremiales.