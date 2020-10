La Provincia habilitará el turismo desde el 1 de diciembre

Esos detalles no fueron comunicados de manera oficial pero INFOCIELO pudo confirmar a partir del diálogo con los Jefes Comunales que el regreso del turismo se dará en dos etapas. Desde el 1 de noviembre para los propietarios no residentes -es decir, quienes tienen casas o departamentos, pero no su domicilio legal o permanente-, y desde el 1 de diciembre para el turismo en general.

Por otra parte, se acordó cómo funcionarán los hoteles, las estaciones de servicios, los establecimientos gastronómicos, los balnearios y los paradores, y se evaluaron mecanismos de regulación para medios de transporte, como autos particulares y ómnibus de corta, media y larga distancia.

También se definió la confirmación de un comité operativo de temporada para el seguimiento permanente de la situación epidemiológica y se avanzó sobre el operativo de salud con sus distintas instancias para atender necesidades de los veraneantes. No es un tema menor: la mayoría de las comunidades multiplican diez veces su población durante la temporada alta de turismo, y el sistema de Salud no está preparado para recibir ese impacto en el marco de una pandemia.

Del otro lado, escuchaban atentos los intendentes de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; Tandil, Miguel Ángel Lunghi; Necochea, Arturo Rojas; La Costa, Cristian Cardozo; General Alvarado, Sebastián Ianantuony; Villa Gesell, Gustavo Barrera; Pinamar, Martín Yeza; Mar Chiquita, Jorge Paredi; Tornquist, Sergio Bordoni; San Cayetano, Miguel Cargaglione; Monte Hermoso, Enrique Dichiara; y Carmen de Patagones, José Luis Zara.

Eran los propios Jefes Comunales quienes demandaban este tipo de precisiones de parte de la Provincia. Hay que tener en cuenta que faltan apenas dos semanas para la fecha pautada para el regreso de los propietarios no residentes.

Así lo reconoció el propio Augusto Costa. “Entendemos que es importante dar certezas para poder proyectar y planificar la temporada, y para eso también necesitamos trabajar de manera conjunta y coordinada”, manifestó. “La temporada nunca estuvo en duda. Va a ser una temporada atípica, y vamos a trabajar para que sea la mejor temporada posible dada las condiciones epidemiológicas. Queremos ir tomando definiciones para dar certezas”, agregó tras el encuentro.