La Provincia en la era Javier Milei: caída de la cantidad de empleadores y de puestos de trabajo registrados

En el mismo período, la cantidad de trabajadores registrados cayó en 88.460 casos, -2,7% , al pasar de 3.233.720 en noviembre de 2023 a 3.145.260 en julio de 2025.

En términos relativos, el sector más afectado fue la Construcción, con una caída del 18,7% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y julio de 2025. Le siguen Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, -12,8%, y Servicio de transporte y almacenamiento, -8,7% en el mismo período.

Más datos de la caída del empleo

Si se analiza la reducción de empleadores por tamaño, sigue el informe de CEPA, los empleadores de hasta 500 trabajadores concentran el 99,8% de la caída (4.472 casos menos); los empleadores de más de 500 trabajadores mostraron una caída de siete casos.

Al analizar la pérdida de empleo registrado según el tamaño del empleador, se observa que hay cierto balance en términos de la pérdida de puestos de trabajo según tamaño de empresa: el 48,7% del total de la caída del empleo registrado (equivalente a 43.084 puestos) se produjo en empleadores con hasta 500 trabajadores. Mientras que el 51,3% se produjo en firmas con más de 500 trabajadores (-45.376 casos).

En términos porcentuales, mientras que los empleadores de más de 500 trabajadores redujeron su personal en -2,9% (de 1.541.450 a 1.496.076), aquellos empleadores con 500 o menos trabajadores/as disminuyeron su dotación en -2,5% (de 1.692.270 a 1.649.186).

El informe de CEPA

Según CEPA, el informe tuvo como propósito analizar las principales variables del mercado de trabajo de la provincia de Buenos Aires publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), con foco en la evolución de los trabajadores registrados y empleadores durante los primeros diecinueve meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y julio de 2025. (DIB)