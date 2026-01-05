La Provincia creó un régimen de compensaciones para sostener el transporte del AMBA

En medio del recorte de subsidios nacionales y del reordenamiento del esquema de financiamiento del transporte, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la creación de un régimen de compensaciones económicas destinado al transporte público de pasajeros del AMBA.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense y apunta a garantizar la continuidad del servicio y amortiguar el impacto del ajuste sobre usuarios y empresas.

La resolución establece un marco específico para otorgar compensaciones a los prestadores alcanzados, con el objetivo de “asegurar condiciones de regularidad, continuidad y accesibilidad del sistema de transporte”, en un contexto de fuerte tensión financiera para el sector.

Qué establece la resolución

En su artículo primero, la norma dispone la creación formal del régimen de compensaciones, dejando en claro que se trata de una herramienta excepcional orientada a sostener el funcionamiento del transporte público automotor de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires bajo jurisdicción provincial.

Según el texto oficial, el régimen tiene como finalidad “contribuir al sostenimiento económico-financiero del sistema”, una formulación que deja entrever el impacto que tuvo la reducción de transferencias nacionales en la estructura de costos del transporte.

La resolución también faculta al Ministerio de Transporte bonaerense a definir los criterios operativos del esquema, incluyendo: los sujetos alcanzados, las condiciones para acceder a las compensaciones y los mecanismos de control y seguimiento.

A quiénes alcanza y cómo se instrumenta

En principio, el nuevo esquema abarca a los municipios del AMBA: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate, aunque podría ampliarse en el futuro.

El articulado establece que podrán acceder al régimen los prestadores del servicio que operen dentro del ámbito definido y que cumplan con las condiciones que fije la autoridad de aplicación. En ese sentido, la norma remarca que las compensaciones estarán sujetas al cumplimiento efectivo de los servicios, un punto clave para evitar desvíos o pagos sin contraprestación.

Además, se aclara que el otorgamiento de las compensaciones no implica la creación de derechos adquiridos ni compromisos permanentes, sino que se trata de un esquema sujeto a disponibilidad presupuestaria y a evaluaciones periódicas por parte del Ejecutivo provincial.