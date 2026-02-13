La Plata: familiares de policías y penitenciarios bonaerenses se manifestaron por reclamo salarial

Un grupo de familiares de efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires se manifestó este viernes por la mañana en el centro de La Plata para reclamar mejoras salariales y laborales.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la concentración se realizó cerca de las 10 frente a la sede del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en inmediaciones de la Plaza San Martín.

Según expresaron los manifestantes, el reclamo tomó impulso luego de la protesta realizada días atrás por oficiales en la ciudad de Rosario, lo que generó un “efecto contagio” en otras fuerzas de seguridad del país.

En ese marco, los familiares señalaron que muchos efectivos de la Policía Bonaerense y del Servicio Penitenciario Bonaerense perciben salarios que no alcanzan el millón de pesos, ubicándose —según indicaron— por debajo de la canasta básica.

Además del reclamo salarial, expusieron la precariedad de las condiciones de trabajo y exigieron la apertura de mesas de diálogo con autoridades provinciales.

“No nos vamos hasta que nos atiendan los funcionarios”, expresó una de las manifestantes durante la protesta.

Si bien se esperaba una convocatoria más numerosa, los organizadores señalaron que el temor a sanciones disciplinarias y a la apertura de legajos en Asuntos Internos habría frenado la participación directa de muchos efectivos, por lo que en varios casos fueron sus familiares quienes decidieron hacerse presentes.__IP__

También recordaron que en protestas anteriores algunos oficiales enfrentaron causas penales por manifestarse, lo que incrementa el clima de preocupación dentro de la fuerza.

Durante la jornada se exhibieron pancartas y banderas con consignas vinculadas a aumentos salariales y mejoras laborales, aunque hasta el momento no se informaron respuestas oficiales ni propuestas de solución por parte de las autoridades.