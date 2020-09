La pesca marplatense actualizó protocolo sanitario

El documento fue trabajado durante toda la semana pasada en encuentros virtuales y vio la luz el viernes a primera hora. Lo rubricaron casi todos los gremios. SIMAPE, SOMU, SICONARA, Centro de Patrones, SUPA, Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, CaIPA y CEPA. Jorge Frías, secretario General de la Asociación de Capitanes, no participa de estas reuniones. El dirigente desprecia al resto de los gremios y cree merecer un lugar separado. Después de la actitud irresponsable de su afiliado en el San Jorge Mártir cuesta entender tanta autoestima injustificada.

“La pesca es una actividad esencial que permite sostener el trabajo de innumerables familias”, coincidieron la patronal y los sindicatos. “La circulación comunitaria del coronavirus (Covid-19) exige que se tomen acciones nuevas a fin de garantizar la salud de las tripulaciones y de las comunidades portuarias”, revelaron, en tanto reconocieron que las medidas sugeridas “demandan responsabilidad personal y firmeza para exigir su cumplimiento”.

El nuevo anexo, como señalamos, no contiene obligaciones para nadie. Son todas sugerencias. Desde intensificar medidas de prevención en los hogares como también a bordo, donde los armadores deben verificar casos sospechosos antes de salir del puerto. Sin hisopado es difícil porque muchos son asintomáticos. El Marisco II, de la empresa homónima, llegó la semana pasada con tripulantes sintomáticos después de haber iniciado la marea una semana antes. De los veinte embarcados, siete dieron positivo. También hubo en el Pucará, un costero que opera en Puerto Piojo y en el Ur Ertza, el fresquero de Solimeno.

Los armadores también deberán proceder a la extensión de relevos de tripulaciones seguras hasta un mes, “en lo posible”. Y hacer foco en el respeto al proceso de desinfección y a las medidas de prevención durante la marea, lapso en que la tripulación será controlada en su temperatura corporal de manera diaria y no compartirán indumentaria, toallas, sábanas ni equipos de trabajo.

Para cuando el barco ingrese a puerto se estableció un cronograma de tareas y responsabilidades con las que se evitará la superposición de tareas. Primero será desinfectado, luego se procede a la descarga y armado de cajones. Concluida esta tarea se podrán realizar reparaciones navales, luego tareas de armamento y víveres, y por último podrán ingresar los agentes marítimos. En este punto gremios y armadores solicitaron a las autoridades del Consorcio instalaciones sanitarias para la estiba con agua y elementos de limpieza suficiente.

Antes de comenzar la descarga por parte de las empresas de estiba la tripulación desembarcará manteniendo medidas preventivas (distanciamiento social y uso de barbijo) y se desinfectará toda el área. Los prácticos de muelle, capitán de armamento, apuntadores y compradores deben mantener distanciamiento social y estar provistos de elementos de seguridad. Los camioneros deben permanecer en sus camiones, no socializar con el personal de la estiba ni tripulantes e ingresar al puerto por el puesto de observación seguro indicado por la Administración Portuaria.

El anexo endilga algunos deberes al Consorcio Portuario, por ejemplo, organizar la operatoria de la flota a fin de minimizar contactos y aglomeraciones de personal cuando los barcos llegan a puerto. También hubo encargos a Prefectura, que efectúe los controles que le corresponden a fin de minimizar contactos con las personas responsables de las distintas operatorias del buque.

Cuando arribe a puerto un buque con tripulantes sospechosos de estar contagiados no podrá descender nadie hasta tanto se realicen los controles por parte de la autoridad portuaria y el SAME. Los tripulantes que hayan dado positivo tras el hisopado podrán optar, bajo su responsabilidad, por cumplir el aislamiento en su domicilio y no en el hotel. Aquellos tripulantes con hisopado negativo deberán dejar el hotel para cumplir aislamiento domiciliario por el plazo de catorce dias corridos, vencidos los cuales quedarán dados de alta.

Por Roberto Garrone | Fotos Diego Izquierdo

REVISTA PUERTO