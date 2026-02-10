La pesca creció 4 % interanual; pero cayó 6,2% respecto de noviembre de 2025.

La pesca es una de las actividades económicas más fuertes de la Costa Atlántica fuera de la temporada de verano y, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), diciembre fue un mes bueno considerando que creció 4% interanual en 2025, pero cayó 6,2% respecto de noviembre de ese año.

Según conoció la Agencia Noticias Argentinas, la actividad pesquera en 2025 cerró el año a la baja, con un retroceso del 9,5%.

En tal sentido, el índice de producción industrial pesquera, las variaciones del nivel general, global de especies y el sector de la actividad, tuvo el siguiente resultado.

La variación intermensual de la actividad desestacionalizada bajó un 6,2%, mientras que la variación interanual fue del 4%. Ambos datos son respecto del mes anterior. En consecuencia, la variación acumulada interanual respecto al año precedente fue de 9,5% menos.

Sector de actividad económica

Pesca marítima

Variación interanual: 7,2%.

Variación acumulada interanual: -15,1%.

Acuicultura

Variación interanual: -8,2%.

Variación acumulada interanual: 28,1%.

Grupo de especies

Peces

Variación interanual: -12,4%.

Variación acumulada interanual: 11,8%.

Crustáceos

Variación interanual: 22,5%.

Variación acumulada interanual: -31,1%.

Moluscos