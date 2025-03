La pelea de fondo llegó a la UCR: Lousteau y Abad se carajearon al mejor estilo LLA en un debate en el recinto

Los senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau y Maximiliano Abad protagonizaron un tenso cruce cara a cara en la Comisión de Acuerdos en la que se discutía el pliego de Manuel García Mansilla, flamante integrante de la Corte Suprema. Abad ha tenido profusas intervenciones que lo aproximan a Javier Milei en un trazado que viene marcando el intendente Guillermo Montenegro, quien lleva al PRO en ese rumbo con sus frecuentes conductas aliadas a la tropa oficialista. Por ahora, y sólo por ahora, Abad conserva un poder residual partidario a raíz de fallos que han advertido sobre una comisión de fraude en la interna bonaerense.

“Soy vehemente, soy calentón, pero no soy hipócrita y lo voy a decir: me da vergüenza. Hoy, mis compañeros de bloque vinieron acá cuando ya había quórum y no me voy a callar“, dijo Lousteau en referencia a Abad, que llegó al encuentro una vez iniciado.

En esa línea, continuó: “Estuvieron especulando con que esta sesión que corresponde para defender la Constitución y la Corte no se hiciera. Cuando vieron que había quorum vinieron y se sentaron“.

“Radicales, y lo digo como Presidente del radicalismo, que se llenan la boca hablando de Yrigoyen, que decía nuestro programa es la Constitución, ahora con cualquier excusa cuando hay que defender la constitución hay especulación“, disparó Lousteau contra Abad.

La respuesta de Abad no tardó. “Me llaman la atención las declaraciones del senador Lousteau. No soy hipócrita“, inició el ex senador bonaerense.

“Lo que me llama la atención es que los que acusan a otros de hipócrita son los critican al kirchnerismo habiendo sido ministro del kirchnerismo y son los que acusan al macrismo y habiendo sido embajador en Estados Unidos del macrismo“, le espetó a Lousteau.

La relación entre ambos se quebró meses atrás cuando Lousteau presentó su lista propio para las elecciones del Comité de la Provincia de Buenos Aires, que presidía Abad hasta 2024.

El accionar de Lousteau, que fue de un día para el otro, rompió el vínculo directamente y esa ruptura se profundizó cuando el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner judicializó la elección luego de perder.

En la contienda electoral logró imponerse el candidato de Abad, Miguel Fernández, ex intendente de Trenque Lauquen.

.