La Peatonal San Martín que Montenegro dejó rota y Neme tampoco arregla

En la Peatonal San Martín, en el corazón del centro de Mar del Plata, una mujer cayó luego de que cediera una de las placas plásticas del paseo. La escena, registrada en video, muestra la intervención policial y la asistencia inmediata, mientras vecinos y turistas observan con preocupación lo que pudo haber terminado en una tragedia mayor.

El video del momento fue registrado y cedido por Diego Javier Arce, y se transformó rápidamente en una prueba concreta del riesgo que representa el actual estado de la peatonal.

El hecho confirma lo que este medio advirtió la semana pasada. Placas de PVC rotas, sectores levantados y un evidente deterioro atraviesan uno de los paseos más transitados de la ciudad. Comerciantes de la zona vienen reclamando desde hace tiempo por la baja calidad de los materiales utilizados en la renovación, que reemplazó los antiguos decks por cubiertas plásticas que hoy se rompen, se hunden y ponen en peligro a los peatones.

Ya no se trata de una discusión estética ni de una crítica política abstracta. La caída expone un riesgo real para adultos mayores, familias y turistas, en plena temporada de verano y con una circulación constante de personas, entre ellos muchos niños.

Mientras el intendente Guillermo Montenegro proyecta su futuro político fuera del distrito, en Mar del Plata quedan escenas imposibles de ocultar. La Peatonal San Martín, símbolo del centro comercial y del movimiento cotidiano de la ciudad, se convierte en una postal incómoda de una obra que no resistió el paso del tiempo ni el uso diario.