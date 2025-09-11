La Patrulla Municipal utilizó sus lanzadoras Byrna para reducir a dos delincuentes que intentaron robarle a un menor

El hecho ocurrió en la zona de Catamarca y Almafuerte. La rápida intervención conjunta de la Patrulla Municipal y la Policía -junto con Prefectura- permitió resguardar a la víctima y poner a los agresores a disposición de la Justicia. En el escape a pie, se descartó un arma calibre 32.

Durante un recorrido preventivo de la Patrulla Municipal, agentes visualizaron en Catamarca y Quintana, a dos delincuentes en moto robándole a un menor en la vía pública. Al intervenir, se inició una persecución donde los delincuentes escaparon en contramano. Al llegar a la intersección de Catamarca y Almafuerte, chocaron con un auto que venía circulando por Almafuerte.

Posteriormente, cayeron del vehículo y siguieron con el escape a pie, donde los agentes de la Patrulla le impartieron la voz de alto en reiteradas ocasiones. Ante la negativa de los delincuentes de deponer su actitud, se hizo uso de la lanzadora Byrna con proyectiles de pimienta, logrando reducirlos en el lugar.

También se advirtió que, en el escape a pie, se descartó un revólver calibre 32. Finalmente, fueron detenidos -en conjunto con efectivos de la Prefectura y de la Departamental- y se constató la edad de los delincuentes: un menor de 17 años y un mayor de 19.

Se dio intervención inmediata al personal policial de la Comisaría Segunda, quienes aprehendieron a los implicados, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Se comprobó que la moto en la que se cometió el delito tenía los números suprimidos, por lo que el fiscal interviniente ordenó su secuestro.