La Patrulla Municipal interceptó a un motociclista que intentó escapar de un operativo en Plaza San Cayetano

El conductor que circulaba sin casco intentó darse a la fuga tras la señal de alto y colisionó contra el portón de un garaje y una camioneta estacionada. Se labraron las actas pertinentes por no acatar indicaciones del inspector, darse a la fuga, circular sobre la acera, carecer del comprobante de seguro obligatorio y no utilizar casco.

Este sábado por la tarde, en el marco de un operativo vehicular llevado a cabo por la Patrulla Municipal en la Plaza San Cayetano, se realizaron controles destinados a fortalecer la seguridad vial y prevenir situaciones de riesgo.

Durante el operativo, el personal municipal observó a un motociclista que circulaba sin casco de seguridad. Al recibir la voz de alto por parte de los inspectores, el conductor desobedeció la orden e intentó darse a la fuga a alta velocidad. En su intento de escape, subió a la vereda, perdió la estabilidad y colisionó contra el portón de un garaje y una camioneta estacionada sobre la trotadora.

De inmediato, se solicitó la presencia de personal policial y de una ambulancia del SAME, quienes realizaron las actuaciones y asistencia correspondientes.

Por su parte, la Patrulla Municipal labró las actas pertinentes por no acatar indicaciones del inspector, darse a la fuga, circular sobre la acera, carecer del comprobante de seguro obligatorio y no utilizar casco de seguridad.