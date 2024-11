La pareja de Gallardo le dejó un mensaje a Santiago Sosa tras sus explosivas declaraciones

Ya de regreso en Buenos Aires con toda la euforia y algarabía de haber cortado una racha de 36 años sin títulos internaciones, la fiesta de Racing golpeó curiosamente de lleno a otro de los grandes del fútbol argentino: River. Relajado luego de levantar la Copa Sudamericana y con ganas de sacarse esa espina que tenía guardada, Santiago Sosa reveló que el Millonario, club que lo vio nacer y al que “moría por volver” a principio de año, le cerró las puertas.

“Algunos no me atendieron el teléfono”, disparó visiblemente afectado uno de los baluartes del equipo de Gustavo Costas que hoy está en boca de todos. Los bombazos coparon todos los portales e hicieron un eco enorme en las entrañas del Monumental, desde donde nadie alzó la voz hasta que recientemente apareció entre las sombras un mensaje de la mujer de Marcelo Gallardo.

En un momento de calma entre tanto festejo, con la caravana en el Obelisco como punto cúlmine de la tarde, Sosa hizo un posteo relativo a la consagración de la Academia y Geraldine la Rosa, pareja del DT riverplatense que lo conoce de sus primeros pasos en Núñez junto a su hijo Nahuel Gallardo, lo felicitó con unas emotivas palabras. “Felicidades corazón, que alegría por vos. Bien merecido”, escribió en los comentarios de Instagram.

Sin referencias a las polémicas declaraciones que sorprendieron en el arranque de la semana y cayeron como un baldazo inesperado en River, la Rosa simplemente dijo presente en las redes sociales del volante de 25 años para celebrar su conquista y dejar en claro que lo recuerda con mucho afecto.

Al margen del comentario positivo de la esposa de Gallardo, nadie más desde del mundo riverplatense se pronunció con respecto a las picantes frases de Sosa. ¿Qué fue concretamente lo que dijo? “En enero tenía muchas ganas de volver. Moría por hacerlo, pero ciertas circunstancias hicieron que no vuelva. Me dijeron que no estaban interesados”, contó sobre su deseo de retornar a vestir la Banda, en una entrevista con Radio La Red.

Luego, Sosa agregó: “Algunos no me atendieron el teléfono. Me dolió porque soy hincha y sueño con volver. No volví y son cosas que quedan en el pasado. Lo importante es estar acá en Racing viviendo este año maravilloso”.

En medio del boom que generaron sus palabras, Sosa se hizo presente en la pantalla de TyC Sports para bajarle los decibeles a sus dichos, aclarar que “no quise matar a nadie” y asegurar que está “muy feliz en Racing”.

“Me han hecho sentir muy importante, especial y querido, más cuando no soy de la casa. Eso lo valoro y se lo voy a agradecer siempre a la gente de Racing. Sobre lo de River, en ningún momento quise salir a matar a nadie… Lo que pasó en enero pasó, no se dio y quedó ahí. No sé que va a pasar en el futuro hoy estoy pensando en Racing.

Comparte esto: Facebook

X